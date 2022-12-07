只限今天！7-11珍珠撞奶買2送2 全家12款茶飲任選買2送1
不喝咖啡的茶控們，可得把握今天一日限定的超商現煮茶優惠。7-11今（7）日限時推出5款茶飲促銷，包括香鑽水果茶買3送3、紅茶／四季春青茶買7送7、黑糖珍珠撞奶買2送2，以及濃厚黑糖珍珠撞奶5杯230元；全家超商明（8）日起也有茶飲好康，55元系列飲品任選買2送1，共多達12款多選，包含冬季限定的紫蘇飲、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶都有，若自備杯再扣5元，等於單杯最低32元。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN每月7號例行登場的「一起品茶趣」來了，今（7）日在APP行動隨時取限定一日開賣，英式紅茶／四季春青茶任選買7送7，平均單杯18元，冰熱可換，每會員限購4組，可兌換至明年3月底；黑糖珍珠撞奶則是買2送2，單杯平均30元，但要注意兌換期限只到今年12月底。另有香鑽水果茶買3送3，平均單杯35元，可兌換至明年1月底；濃厚黑糖珍珠撞奶5杯特價230元，平均單杯46元，可兌換至明年3月底。
全家明（8）日起至12月10日連續3天，在APP隨買跨店取發動「一起喝茶8」，私品茶55元系列飲品皆可任選買2送1，等於每杯平均37元，約是6.7折，自備飲料杯每杯再省5元。除了冬天最熱門的紫蘇飲、濃靜岡抹茶拿鐵、仙女醇奶茶在列，活動品項還包含蜜香玫瑰茶歐蕾、仙女珍珠紅茶、小輕新檸檬飲、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬紅烏龍、檸檬高山青等都可任選搭配，每會員限購2組，可兌換至明年2月24日。