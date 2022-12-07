儀式感爆棚啦！全家咖啡杯套可變聖誕樹 買金莎送音樂盒
迎接即將到來的聖誕節，全家每年都會推出聖誕杯套，今年也不例外，再度推出私品茶限定的聖誕杯款，並搭配聖誕風的熱飲杯套共6款，把杯套疊起來還能變身聖誕樹，儀式感大爆棚！冬天也是巧克力的季節，尤其集購換限定贈品最吸引消費者，金莎今年更推出聖誕音樂盒、浮雕玻璃收納罐，預計將掀起一波收藏熱潮。
記者黃韻文/綜合報導
全家咖啡喝起來啦！門市即起改換聖誕節限定杯套，只要買Let’s Café、私品茶，都可隨機獲得雪人、禮物、聖誕襪、花圈等聖誕杯套共6款，可DIY疊加組合變成聖誕樹，放在辦公桌上輕鬆營造聖誕氛圍，私品茶系列更加碼推出期間限定的聖誕杯款。即起至12月27日，買指定私品茶任一品項並登錄會員，有機會抽中SYM JET SL 125CC機車（價值10萬1800元，共2名）。
搶攻聖誕商機，品牌也相繼推出主題活動，首推金莎巧克力聖誕優惠，買指定金莎商品任選4件，可獲得復古浮雕玻璃收納罐（共2款）；此外，買指定金莎商品，單筆100元可集1章，集滿10章就可免費兌換「金莎聖誕音樂盒」，數量有限、換完為止。
即日起至12月27日期間，到門市買巧克力商品加送聖誕好禮，包含LINDOR指定199元系列任選一件，免費送瑞士蓮造型鐵盒；指定健達系列商品任選4件，送動物陶瓷碗2入組；指定明治系列第二件6折，任選兩件送特色口罩；77乳加任選第2件6折、任選4件送袖珍面紙套。全家也獨家開賣迪士尼爆米花倒數月曆禮盒，售價399元，一同迎接2023年到來。
看準民眾喜愛嘗鮮、到超商挖寶，7-ELEVEN不定期推出話題新品，其中以獨家聯名、肖像包裝最受消費者喜愛。業者透露，去年引進日本蔬果汁「野菜生活100%綜合蔬果汁草莓」，狂銷57萬瓶，因此今年再度回歸，季節限定添加福岡草莓；巧克力KitKat也跨界聯名飲品，和蜜蜂工坊合推蜜香可可歐蕾，不過蜂蜜搭配厚可可的試喝評價很兩極。