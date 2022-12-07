不買東西就不舒服？「購物癖」6大徵兆：嚴重得吃藥控制
20多歲的陳先生大學畢業4年後一直都沒有穩定工作，僅偶爾打打零工，近2年遇上疫情更常賦閒在家，日常生活除一般起居飲食，多在房內滑手機、看電視。最近更常用手機不斷購物，收貨後凌亂堆積在房內，不只將積蓄耗盡，甚至欠下債務。陳先生出現此情況後，媽媽擔心情況失控，於是帶著孩子到門診求助。書田診所精神科主任醫師陳家駒表示，這情況很可能是罹患「購物癖」，是一種強迫性購物的心理行為失當障礙，也稱為強迫性購買症、購物成癮、購物狂，概念上泛稱為「非理性購物（消費）」。
記者張志浩/綜合報導
陳家駒指出，引起購物癖的因素主要有三種，分別為「消費購物者因素」、「商品質量價格因素」、「消費購物環境不良影響」；消費者與商品價值的關係扭曲失衡，消費者本身定力、心態狀況不佳，無法辨識商品價值與價格是否相符，加上不良的購物環境，網路購物、各種強勢推銷的誘惑，信用卡、線上支付的便利，即使無法看到實際物品，仍忍不住要購買，輕易取得商品，形成非理性消費模式。
陳家駒表示，消費者沉溺於消費誘惑陷阱，會造成個人失控，錢財損失，生活失常、困難、萎靡不振，個人剩餘價值不斷被剝削掏空，甚至沉淪犯罪，購物成癮有6大徵兆，包括「花錢時沒想過自己有多少錢」、「買入的東西不一定真的需要」、「很多購買的東西都沒用過」、「同樣的東西重複購買」、「要購物消費才會感覺快樂」、「在購物後經常覺得後悔」，若民眾已有上述特點，或造成財務問題時，可能都是有購物成癮的徵兆。
治療方面，陳家駒說，主要透過行為成癮、藥物、認知行為等治療，多管齊下改善購物成癮的情況，逐步建立理性消費行為及生活習慣，計劃管理金錢財務、謹慎認真理財、練習自我心智管理、管控慾望、抗拒壓力誘惑，並遠離不良購買情境。盡量透過實體消費，了解自己消費的動機原因；不使用預借、信用卡等借貸消費，避免超過自己付款能力。
陳家駒提醒，有時購物成癮也伴隨著憂鬱、焦慮、強迫等同時發生，因此除了接受醫師治療外，養成規律的生活作息、充足睡眠、適量運動、適時舒壓、學習培養正確的理財觀念，都有助於改善成癮的情況。