不掛看板卻印海報 吳怡農：盼貼自己家、勿亂貼公共場域
台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨參選人吳怡農今（3）日上午前往文昌宮參拜並受訪。被問及海報致敬古巴政治人物切格瓦拉引發批評、與美國前總統歐巴馬訴求雷同，他表示，如果因為海報設計不一樣引起話題，這都是好事，希望大家1月8日透過政治參與改變現況；至於原先承諾不插旗、不掛看板，現在卻印海報，吳怡農表示，希望大家貼在自己家，不要貼在公共場域。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農表示，今天到文昌宮參拜，除了跟里長打招呼問候，也帶著自己昨天公布的競選海報過來，希望接下來幾個禮拜，有機會把海報放在文昌宮讓大家索取。
由於參選時才宣示，不會掛看板、插旗，如今卻印海報張貼，引發批評，吳怡農表示，希望大家把海報貼在支持的店家窗口、自己家門口，千萬不要隨便貼在公共場域，最重要的是要提醒大家，1月8日出來投票。
至於海報致敬切格瓦拉，被批評是致敬共產黨，也有人認為海報像小學生設計的，吳怡農表示，大家喜歡就好，這次選舉最大挑戰是很多人不知道1月8日就有補選，如果因為海報設計不一樣引起話題，這都是好事。
另被認為與歐巴馬的訴求相似，吳怡農也說，「投票」跟「改變」是所有競選運動中常見的訴求，希望大家透過政治參與、選票改變現況。