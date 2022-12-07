八三夭倒數後登雙面舞台　金鐘主持群重返夢時代跨年

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》強勢回歸夢時代，市府今（7）日公開第三波強棒卡司，倒數後由搖滾天團「八三夭」2023年率先登上雙面舞台，金鐘主持群也正式出爐，由「浩角翔起」搭檔女神「白家綺」接下主持棒，詼諧又無厘頭的主持風格，勢必激盪出歡樂火花。
記者鄭婷襄／高雄報導
倒數後登場的搖滾天團八三夭表示，相當期待登上全台唯一一座「雙面舞台」演出，決定努力練體能，在寬廣的雙面舞台上跑動起來，與現場粉絲都「靠近一點」，他們透露，這回到高雄跨年將準備適合一起吶喊的情歌，不管現場是一群朋友，還是無法跟心愛的人一起跨年的粉絲們，都能夠跟著唱。
至於浩角翔起及白家綺，過往就曾合作主持跨年活動，這回又接下高雄跨年主持重任，身為「高雄通」的浩角翔起表示，每一年都可以到熱情的高雄覺得很幸福，回高雄跨年就像過年回家團聚的感覺；白家綺則是第二次主持高雄跨年，感動之餘也偷偷預告當天服裝要多辣有多辣，基本上是「地獄辣椒麵」等級，要大家都拭目以待。
市府提醒，「亞灣跨年花火」將於倒數後於時代大道底「第90期市地重劃區」綻放，花火施放有落焰區，12/31請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍，確保自身安全下，享受最特別、最新潮的跨年演出。