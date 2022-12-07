央行兔年生肖套幣9萬套 12/12網路預購、1/4台銀開賣
不到2個月就要迎接農曆新年，中央銀行今（7）日宣布，第3輪生肖紀念套幣系列第7套「癸卯兔年生肖紀念套幣」將於12月12日上午10時開放網路預購，臨櫃購買則要等到明（2023）年1月4日台銀開賣，雙軌銷售合計限量9萬套，每套售價跟去年一樣新台幣1800元。
記者顏真真／台北報導
央行發行局長鄧延達說明，這次發行的兔年生肖套幣銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自12月12日上午10時起至12月21日可先上網預購，配額售完就會提前終止，如果網購沒買到的，可等到明年1月4日起，前往台銀各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。
此外，這次央行發行的第三輪兔年套幣，銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套，每套售價1800元，網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套。
鄧延達指出，新一輪的兔本套幣採銀幣面額新台幣100元及銅合金幣面額1元各1枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「兔」圖樣為主題，背面是台北市孔廟為宣揚儒家文化與精神而舉行的祭孔大典；銅合金幣正面以生肖「兔」為主構圖，背面則為部分上彩的「菊花」，包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。
央行也提醒，網購預購要上台銀網站辦理預購，每人限申購1次，成功預購者須自申購日起3日內完成繳款，截止時間為第3日晚間11時59分59秒，逾期未繳者視同放棄，其申購數將重新釋出；在申購數尚未額滿前，逾期未繳款的預購者可再次進行申購，而完成繳款者，可於明年1月4日至2月10日間赴選定的台銀分行領取。