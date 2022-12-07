論文爭議公開程度不一　潘文忠：盼大學校長會議形成共識

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潘文忠表示，學術論文寫作如有學倫爭議，經檢舉、提出具體案件，各大學校系會按照學位授予法及專科以上學倫處理要點，進行審查。
潘文忠提到，近期部份大學發生學倫個案，立委在質詢時，有提到希望整體審查措施有改善、更精進，教育部近期會跟公私立大學校院協進會會商，也會在尊重大學自治前提下，由相關大學做會商，盼能在明年1月大學校長會議上形成共識，爭議個案也會一併了解。
外界質疑幾個政治人物論文爭議，審查結果公開的程度不一致，媒體詢問一般大眾如何了解，公開透明機制是否能再精進？
潘文忠說，針對學倫案審議要點規範、學位授予法，有相關組成審議過程等作法，對於撤銷學位的個案，規定需要覆知相關學術機構、主管機關，確實這次看到有些個案處理過程不一致，學校或當事人對疑義內容的反映方式不同、有落差，希望各大學就相關個案，不僅能依循要點作法，也能朝向更公開透明的方式前進，包含審查機制。
潘文忠指出，學術學位是一個責任、榮譽，希望當事學生、授予學位的學校都能秉持這樣的精神，既然已經成為社會關注的事件，盼經由全國大學校長會議，從個案討論過程中，朝資訊透明公開、論文寫作要求各方面，皆能維持學術品質。
媒體詢問是否該公開論文比對數據，才能讓大眾信服？
潘文忠回應，論文比對數據只是參考數值，學術倫理審查絕對不會僅以量化決定，涉及抄襲部分有多面向要考慮，論文品質、學術審查有專業性，也希望全國大學校長會議針對考慮面向形成共識，但量化絕對不是唯一指標，會限縮論文品質。