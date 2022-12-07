警破百人詐欺集團　假帳單辦高價手機騙倒2電信公司

刑事警察局電信偵查大隊於去年11月接獲國內2家知名電信公司報案指稱，疑似有不法集團於花蓮地區利用大量人頭持偽、變造他家電信公司電信帳單申辦攜碼免預繳搭配高價手機電信方案，於取得高價手機後即不支付電信費用，致使2家電信公司損失合計高達新臺幣544萬餘元，警方陸續通知涉案的109名人頭犯嫌到案說明，並在花蓮查獲集團周姓主嫌到案。
記者鄭婷襄／高雄報導
案經專案小組啓動「電信斷源專案」，深入調查分析後，在今年4月30日起陸續通知涉案之109名人頭犯嫌到案說明，得知集團周姓主嫌先以辦門號換現金方式利誘花蓮縣原民部落民眾加入該集團，再指揮集團成員持身分證件、假電信帳單向2家電信公司申辦攜碼搭配手機免預繳之月租費1,399元以上高資費電信方案，俟集團成員成功詐得手機、門號電話卡後，再交由周姓主嫌變賣得利，不法利益粗估新臺幣5百萬元以上。
全案經專案小組長達3個月的蒐證調查，於今年7月28日、8月30日陸續發動2波搜索，在花蓮縣花蓮市查獲集團周姓主嫌到案，並查扣手機6支、隨身碟2個、電腦主機1部、掃描器1台、彩色印表機1台、人頭門號申辦書1批、身分證件多張等贓證物，警詢後依刑法詐欺、偽造文書等罪嫌移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。