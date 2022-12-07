訂27支Apple Watch！大盜要店員搬上車 下秒踩油門閃人
苗栗縣大湖鄉一家便利超商傳出一起驚人竊案，32歲的陳姓嫌犯以貨到付款的手法，一次性下訂27支Apple Watch，等到貨物運抵超商，陳嫌更選在大夜時段，只有1個店員時前往取貨，更藉口購買多箱飲料、零食，趁店員結完帳、尚未付款時，請託店員協助搬上車，最後趁其不注意，踩下油門揚長離去。
編輯中心/綜合報導
苗栗縣大湖分局表示，10月23日接到便利商店店員報案，該店員指稱，一名陳姓男子上網下訂27支Apple Watch，以貨到付款方式寄到店內，並利用深夜時段取貨。
店員指出，自己刷完條碼，陳嫌還未付帳時，便開口表示公司要辦尾牙，還要再購買多箱飲料、零食，自己不疑有他，協助將物品搬上車，隨後陳男稱還要購買一些乾貨，請等他一下。
因此店員進入超商等待結帳，沒想到陳嫌竟看準時機，跳上駕駛座，火速駛離，等到店員追出時，早已不見蹤影，粗估損失至少新台幣30萬元。
警方獲報後立即成立專案小組，最終鎖定身揹5條通緝罪名的陳嫌，並在11月18日會同台中警方於台中市區將其逮捕，不過陳嫌落網時27支Apple Watch均已變賣，全案目前正進一步偵辦中。（編輯：孫唯容）