校園禁抖音、小紅書？潘文忠：將與數位部跨部會討論

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘文忠回應，教育部非常明確的要求，各級學校禁止使用大陸相關的硬體設施，對於軟體這部分，因為大學學術使用仍有需求，會再做斟酌，但教育部在高教深耕二期計畫，有特別將資安議題列為專章，希望各大學能加強資安防護，確保資訊安全。
至於教育部是否禁止校園使用抖音？潘文忠說，教育部會跟數位部，對於目前坊間出現會影響到資訊安全的軟體，進行跨部會討論，後續也會跟各大學，尤其是在高教深耕計畫中，強化大學資通訊安全。
潘文忠強調，禁止使用大陸資通訊產品，已經是各級學校禁止的原則，尤其作為公務使用，因為這會影響師生相關資訊安全，需要一致規範，而教育部在新一波推動的中小學數位精進方案中，也特別在這方面做處置措施，未來針對學校的階段部分，教育部會跟數位部對軟體做深度討論，「我想下一個階段，不管高教、國教也好，資安絕對是一個非常重要的議題。」
另外，立委吳秉叡今天在立法院財政委員會質詢數位部，抖音受中國政府操控，恐有國安疑慮，美國聯邦通訊委員會（FCC）已建議美國全面禁用抖音，那台灣呢？
數位部產業署長呂正華回應，目前台灣在公部門方面，已將抖音或TikTok（國際版）列為危害國家資通安全產品，公務設備，包括手機、平板及電腦等，都不能下載使用抖音或TikTok，相關規範在數位部資安署會處理，至於民間是否禁用，數位部會再參酌研究國外做法。