名家論壇》黎榮章／18歲公民權公投為何失敗？

校園禁抖音、小紅書？潘文忠：將與數位部跨部會討論

▲針對校園軟體是否禁止抖音、小紅書等，教育部長潘文忠今（7）日表示，針對可能出現資安危機的軟體，將與數位部跨部會討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對校園軟體是否禁止抖音、小紅書等，教育部長潘文忠今（7）日表示，針對可能出現資安危機的軟體，將與數位部跨部會討論。（圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／台北報導

數位發展部日前將抖音、TikTok（國際版）列為「危害國家資通安全產品」，禁止公部門資通設備下載使用，至於校園資通訊設備是否也禁止使用？教育部長潘文忠今（7）日表示，各級學校有禁止使用大陸相關的硬體設施，至於可能出現資安危機的軟體，將與數位部跨部會討論，大專校院的高教深耕計畫中也將強化資通安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘文忠今天出席2022教育基金會年會。會前媒體詢問公部門的資通訊設備本來就不能下載大陸的抖音、小紅書，那有拿教育部預算的大學呢？

潘文忠回應，教育部非常明確的要求，各級學校禁止使用大陸相關的硬體設施，對於軟體這部分，因為大學學術使用仍有需求，會再做斟酌，但教育部在高教深耕二期計畫，有特別將資安議題列為專章，希望各大學能加強資安防護，確保資訊安全。

至於教育部是否禁止校園使用抖音？潘文忠說，教育部會跟數位部，對於目前坊間出現會影響到資訊安全的軟體，進行跨部會討論，後續也會跟各大學，尤其是在高教深耕計畫中，強化大學資通訊安全。

潘文忠強調，禁止使用大陸資通訊產品，已經是各級學校禁止的原則，尤其作為公務使用，因為這會影響師生相關資訊安全，需要一致規範，而教育部在新一波推動的中小學數位精進方案中，也特別在這方面做處置措施，未來針對學校的階段部分，教育部會跟數位部對軟體做深度討論，「我想下一個階段，不管高教、國教也好，資安絕對是一個非常重要的議題。」

另外，立委吳秉叡今天在立法院財政委員會質詢數位部，抖音受中國政府操控，恐有國安疑慮，美國聯邦通訊委員會（FCC）已建議美國全面禁用抖音，那台灣呢？

數位部產業署長呂正華回應，目前台灣在公部門方面，已將抖音或TikTok（國際版）列為危害國家資通安全產品，公務設備，包括手機、平板及電腦等，都不能下載使用抖音或TikTok，相關規範在數位部資安署會處理，至於民間是否禁用，數位部會再參酌研究國外做法。

論文爭議公開程度不一　潘文忠：盼大學校長會議形成共識

抖音驚見假帳號打認知戰　外交部：已函請警政署調查

立委嗆班班吃石斑被陳吉仲打臉　潘文忠：配合農委會執行

談鄭文燦、蔡適應論文門　潘文忠：未收到訴願申請

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀