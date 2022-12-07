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黑金介入台南正副議長選舉？陳亭妃籲：別用黨紀挺黑金

▲正副議長選舉將至，陳亭妃認為與88槍相關的中執委郭再欽，和有意參選正副議長的邱莉莉、林志展同框畫面，可能讓黑金直接操盤。（圖／記者黃宣尹攝）
▲正副議長選舉將至，陳亭妃認為與88槍相關的中執委郭再欽，和有意參選正副議長的邱莉莉、林志展同框畫面，可能讓黑金直接操盤。（圖／記者黃宣尹攝）

記者陳威叡／台北報導

九合一大選，民進黨全面潰敗，立委陳亭妃今（7）日提到，高雄以20萬票差距維持執政版圖，在台南卻因選前學甲區88槍等相關因素，造成僅慘勝的局面。由於槍擊案與中執委郭再欽有關，黨內卻選擇冷處理，依然對選情造成重大影響，且近來郭再欽和民進黨有意參選正副議長的邱莉莉、林志展昔同框畫面被討論，可能讓黑金直接操盤台南議會龍頭局勢，要求黨中央立即啟動調查，一定要向社會大眾交代。

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陳亭妃表示，以台南市學甲區的得票來看，從2018年贏2649票，這次只贏601票，在學甲區附近的北門區，甚至被謝龍介翻盤，輸了306票。顯見黑金、治安永遠是民眾最關心的問題。88槍經過26天才發布開槍嫌犯的通緝，地方都在盛傳到底是要不要破案，還是有人根本不想破案。

陳亭妃認為，88槍利益糾葛，影響到2022年的台南市長、議員選舉，如果沒有把黑金斷掉，就會一直糾結到2024，反問民進黨有多少本錢還可以繼續跟黑金牽扯在一起，過去提到國民黨的黑金問題，千萬不要變成被國民黨打黑金」

陳亭妃指出，近期在電視節目上不斷被討論的一些畫面，就是和88槍相關的民進黨中執委郭再欽，和參選正副議長的邱莉莉、林志展同場同框畫面，這畫面已經在網路上吵得沸沸揚揚，88槍加上光電利益，可能讓黑金直接操盤台南議長、副議長的局勢。

陳亭妃強調，如果民進黨中央繼續視而不見，繼續允許用黨紀公然挺黑金，那要如何向選民說自己有反省的決心，黨中央應該要求台南市議會黨團停止所有的動作，立即進行調查。不能說一套做一套，要求掃除黑金，結果不敢面對和民進黨中執委88槍真相。如果88槍的藏鏡人正在操弄正副議長選舉，真的是情何以堪。

立委陳歐珀表示，不可以讓宜蘭、台南兩個民主聖地的選民失望，認為「宜蘭有貪、台南有黑」，呼籲黨中央，不要把自己當糾察隊的權力忘記了，當地方被黑金勢力把持的時候，黨中央不能夠視而不見。

依據民進黨內相關辦法，民進黨中常會在今天通過直轄市及各縣市議長、副議長督導小組，由督導小組協助黨團進行協調。陳亭妃說，台南部分召集人是市長黃偉哲，黨團卻急著在周二先發出黨團會議甲動通知，甚至要用表決就要強行通過人選，「請問有這麼急嗎？背後的黑金利益急了呢？」

陳亭妃再次強調，要求黨中央要立即調查，台南議會民進黨團是否有人與光電黑金有牽扯？這不能和稀泥，不能敷衍了事，也不能嚴以律人，寬以待己，一定要向社會大眾交代，否則2024可能還會因爲「黑金」這兩個字繼續輸下去，「民進黨要刮別人的鬍子要把自己鬍子刮乾淨。」

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