王鴻薇遭恐嚇「再弄黑道會開槍」！警方最新偵辦進度曝光
台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選，因為「黑道參政」議題引發關注。國民黨籍候選人王鴻薇辦公室6日下午接到恐嚇電話，對方直接放話「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語。王鴻薇昨天已前往警局報案，並公布錄音檔以及報案單。轄區信義分局表示，該通電話打到王鴻薇議會辦公室，未顯示來電號碼，目前正在向電信業者調閱通聯紀錄，進一步釐清號碼及嫌疑人身份。
編輯中心/綜合報導
王鴻薇透露，昨（6）日下午辦公室助理，下午3點05分接到恐嚇電話，對方直言「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔…」但助理進一步詢問他是哪裡，就馬上掛斷電話。
王鴻薇表示，為了以防萬一，自己競選團隊目前已申請警方隨扈保障人身安全，也希望警方盡早抓到恐嚇者。「我絕對不會屈服， 也不會縱容這種恐嚇威脅的行為，參選以來，我一直的信念就是『勇敢不沈默』，一定請大家放心，這些恐嚇威脅並沒有影響到鴻薇。」
警政署長黃明昭今天上午前往刑事局視察時，針對該事件，黃明昭表示，北市警局已成立專案追查中，對王議員人身安全會加強保護。
王鴻薇錄音檔全文：
對方：會被人開槍
對方：我不騙你啦
對方：有可能啦
王鴻薇辦公室助理：你是？
對方：你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔
王鴻薇辦公室助理：你們會開槍？你是哪裡？
王鴻薇辦公室助理：你那邊是哪裡？
對方：你不要問我（編輯：孫唯容）