他醫院外牆見「超粗滑水道」！超實用功能曝光：全國首創
醫院竟然有滑水道？一名網友在網路上貼出照片，只見畫面中醫院的建築物中央竟有一條大溜滑梯，看起來十分突兀，引起網友們熱議。事實上，此為國軍桃園醫院新竹分院的「五病房及六病房逃生安全滑梯」，目的是方便病患及醫護人員在緊急狀況時能迅速逃生。
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，他表示經過醫院時發現，在建築物中央竟有一條超粗的溜滑梯從左邊連接至右邊，遠看對比醫院顯得十分突兀，讓他好奇問：「為什麼醫院裡面會有個滑水道⋯？」
貼文曝光後，網友紛紛幽默猜測，「醫生到急診快速通道」、「付不出醫藥費的時候，醫生就會從那邊把你扔」、「往西方極樂世界的通道」、「吃流水蕎麥麵要用的，醫院人數多，大管的比較不用等太久」、「躺著玩坐著玩還是醫院好玩」、「院長夫人回來時，給秘書逃跑用的」。
事實上，這間醫院為國軍桃園醫院新竹分院，官網上指出，此設施並非滑水道，而是「五病房及六病房逃生安全滑梯」，院方曾在4年前PO出逃生安全滑梯的示範影片，強調這是國軍新竹地區醫院全國首創的消防逃生滑梯，當發生火災現場情況不可控制時，就可以無須動用太多人員達到快速、安全疏散病人的目的。（編輯：賴禹妡）