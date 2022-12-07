台南西羅殿香爐遭埋「生雞腿」！男被逮後供稱是為了還願
台南知名廟宇西羅殿，上（11）月27日凌晨遭人在天公爐埋入「生雞腿」，此舉不僅不尊重神明，坊間傳言更有「下降頭」一說，對於民俗信仰與廟方聲譽是一大忌諱。廟方執事人員提供監視器錄影畫面報請警方追查，警方循線找到台中市30歲呂姓男子涉案，訊後依法函送偵辦。而西羅殿管委今（7）日也特別前往派出所贈送茶葉與禮盒，感謝警方積極破案。
編輯中心/綜合報導
據了解，廟務人物11月29日上午清理香爐時，赫然發現天公爐內被放入一包異物，打開一看竟然是一包「生雞腿」。調閱監視器畫面後，發現是11月27日凌晨2點多，一名陌生男子在廟前確認四下無人後，偷偷放進爐內，還疑似喝了一口米酒吐在香爐上，並把香灰整平後，才騎腳踏車離去。
廟方立即報警並將監視器畫面提供給警方，警方循線逮回呂姓男子，而呂姓男子則供稱埋雞腿是為了「個人還願」，但呂男說詞顛三倒四，且香爐埋雞腿不僅會發臭，噴米酒更是疑似某種儀式，嚴重影響廟譽，實在很難想像有民眾用如此方法來還願。警方訊後將呂男依公然侮辱壇廟罪嫌送辦。
而西羅殿也開心感謝警方積極破案，不僅送上茶葉與禮盒，並在臉書發文表示，「感謝長樂派出所與第二分局偵查隊所有同仁不眠不休的積極偵辦查案，當天就來廟裡調影帶到沿路口調取影片，對民眾報案的案件，非常重視與用心！」（編輯：倪浩軒）