不是小孩的手！棉被伸出「蒼白小手」緊握 網驚：是多比
執子之手，與子偕老！有越南網友貼出一張照片，只見畫面中，從棉被裡伸出一隻蒼白小手，緊緊抓住大人手指，但卻又不像嫩嬰的手，除了膚色太過白皙、骨瘦如柴，指尖也幾乎沒有縫隙，乍看之下並不像人類手指，隨即引起網路熱議。
記者黃韻文/綜合報導
到底是誰的手？越南網友在臉書分享一張照片，但內文並未明說是誰的手，畫面中只見從一堆棉被中，伸出一隻骨瘦如柴的小手，緊緊捉住一名成人食指，詭異的是，那隻小手的膚色相當蒼白，幾乎不見血管分佈，而且指尖不像一般人類手指，幾乎不見縫隙，隨即在網路上引起關注，短時間內就吸引超過6千名網友按讚。
小手照在網路引發熱議，網友熱烈回應猜測：「好像是《哈利波特》多比的手」、「這隻手可以搞砸我的車」、「好像雞腳」、「這不是小孩的手吧」、「感覺好詭異」，有人直呼可愛，但更多人留言表示看了毛骨悚然，感到很害怕。
留言區中有網友解答，認為這隻手這就是「加拿大無毛貓」，也就是斯芬克斯貓（Sphynx）。根據維基百科解釋，無毛貓是基因突變而產生的品種，體重約3.5公斤至7公斤，最明顯的特色，就是皮膚皺褶如豬皮。不過斯芬克斯貓只是看起來像「無毛」，其實身上有短短一層細毛，而且斯芬克斯貓的智商很高，很適合訓練握手、跳高等技能。不過還是有人不可置信發問：「你確定這是一隻貓」、「你的貓會拿筆嗎」。