遭爆喬竹市府人事柯文哲喊告 卓冠廷：轉移焦點的老招式
針對民進黨新北市議員當選人卓冠廷，在政論節目中爆料新竹市長當選人高虹安，與即將卸任的台北市長柯文哲為市府人事鬧口角，柯文哲今（7）日放話要提告卓冠廷、「拿他祭旗」。對此卓冠廷隨後火速在臉書發文回擊，開頭便說柯文哲喊話提告，其實就是轉移焦點的老招式。
記者吳嘉億／新北報導
卓冠廷臉書上提到，昨天在節目上揭露高虹安拒絕了柯文哲安排北市府內民眾黨人士進入新竹市政府的事情，從高虹安一早的聲明可知，內容看似兇狠，但卻未否認柯文哲要塞人進到新竹市政府的事實；至於柯文哲雖然揚言提告，但也承認他「當然有介紹人」，所以才會在「起口角」這件事上糾結，卻不面對大家質疑民眾黨恐「寄生」新竹市的狀況，顯見提告只是轉移焦點、掩飾心虛。
卓冠廷進一步提到，高虹安從論文、濫用助理費到資策會專利轉移，3案都分別由檢調追查當中，其中最嚴重的立法院助理薪水「公積金」一案，行政主任收到約談，助理也群起反攻把證據全部交給檢調。
卓冠廷表示，大家最關注的是如果新竹市政府又被塞了大量黨務人員進去，公帑又會被怎麼使用？民眾黨早已有寄生國會的往例，高虹安更因為濫用公家資源受到調查，更該接受全民的檢驗，既然拒絕柯文哲塞人，期待高虹安的小內閣能讓人眼睛為之一亮。
卓冠廷文章中最後也呼籲高虹安坦然面對司法調查，誠懇悔過，強調高虹安跟柯文哲可以試著轉移焦點，不過仍然轉移不了司法責任。