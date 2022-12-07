名家論壇》錢震宇／集體失語症的民進黨

我是廣告 請繼續往下閱讀
我說民進黨政府的官員及立委患有集體失語症是有道理的。九合一大選民進黨挫敗，外界撻伐聲不斷，至今除了蔡英文第一時間辭去黨主席之外，沒看到有任何檢討改進，甚至懲處，蘇貞昌該辭不辭、徐國勇卻稱病堅辭，到底在搞什麼？然後蔡英文辭了以後，又說不能主導但會協助，意思是還是會插手黨務，「結果黨內沒有一個人說話」。
最大尾的辭黨主席後就沒事了嗎？綠委何志偉上節目開砲，指陳時中敗選最主要原因就是「黑道進入決策圈」，更點名洪耀福、洪耀南、黃承國等人，結果這三個人默不吭聲，完全不講話；反倒民進黨其他人跳出來指責何志偉，破壞民進黨團結。換做別人被指是黑道，都趕緊跳出來澄清，深怕遭到誤會，但民進黨這些人就是不說話。
諷刺的是，民進黨任期屆滿的縣市首長輸掉選舉，黨內也沒有檢討原因，好像一切都沒發生過一樣。過去國民黨在2014年縣市長選舉及2016年總統大選敗選，都有做出敗選檢討報告，是否改進是一回事，但至少知道反省；但民進黨絲毫不在意，看看陳時中選戰中出現的陳嘉行、四叉貓、周玉蔻、王必勝、薛瑞元等，沒一個人認為自己有錯，黨內也沒人敢批評或指責，就這樣過去了。
失敗並不可恥，可恥的是失敗後當作沒事。民進黨這次選後就是如此。陳時中這次得票數遠低於民進黨歷屆候選人的「基本盤」，自己不檢討，陣營內部也沒有檢討責任，陳時中一句「所有責任我負責，不會怪罪任何人」，然後就沒了。好一個「把事做好」的競選團隊選輸就當沒事，各自解散，堅持提名陳時中的蔡英文跟民進黨完全沒出聲，真的讓人看傻眼。
陳時中如此，陳明通也是一樣。繼林智堅之後，鄭文燦、蔡適應的論文也相繼遭到台大及北大認定抄襲，也撤銷其碩士及博士學位，這些綠營高層們的指導教授全都是陳明通，「一個可以說是疏失、兩個說是巧合，但三個就是放水了」，而且還不只這些，外界質疑陳明通指導的173個論文都有問題，結果陳明通厚顏不下台，還安坐國安局長，不發一語，「怎麼會有如此囂張跋扈的態度」。
重點來了，包括蔡英文及民進黨人，沒人對陳明通發出抨擊，或要求陳明通立即出面說明。直到高嘉瑜說了「陳明通很快會下台」，結果中午才講，晚上就改口致歉，「讓人不得不佩服，這黨太有紀律了」！黨內大家口徑一致，完全沒有異音。
民進黨對是非黑白完全無視，對黨內也沒人敢提出不平之鳴，整個政黨不是得了失語症是甚麼？民進黨內部派系近親繁殖，沆瀣一氣，你包庇我，我袒護你，完全爛到根了，完全沒人出來講話，一講話就被打成異己，失去內省改革的能力，也讓人看到權力集中腐化的醜態。
失語的民進黨已經長成讓人失望的形狀，既失能也失德。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：[email protected]