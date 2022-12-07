分手Wendy！孫生遭爆「就是不跟女友愛愛」 她驚：有病
網紅團體反骨男孩成員孫生及女友Wendy近期不斷傳出情變，而Wendy昨（6）日終於在IG認了和孫生分手，還說「去找瞎妹們約吧」，但事後又刪除，網友隨即挖出先前好友琳妲曾爆料，孫生沒辦法和女友發生性行為，只能和非女友的女性做，引起外界熱議。
編輯中心/綜合報導
Wendy近日在IG發文表示，「很感謝你對我的付出，帶我去新加坡旅遊，還有去了很多地方，真的太太太太太太難得了！我想了很多也說了很多，你的幽默總能帶給我歡笑，這2年經歷了很多喜怒哀樂超多回憶都是忘不了的！在你身邊也學習到很多成長了很多，非常難得可貴！」
但Wendy同時也喊，「我常說了，人可以忍受一陣子無法忍受一輩子，我們的三觀不合，從以前一樣的問題一直存在，一般女生無法承受的我都成承受了，我也累了放過彼此吧，你是很棒的表演者沒錯，但還是要修練愛情學分，我們可以變成朋友」。其中原文本來有句「去找瞎妹們約吧」，但隨後已刪除。
事實上，琳妲日前才在自己頻道的影片中透露，孫生沒辦法和自己的女朋友發生性行為，「因為他覺得那是在懲罰，所以他要懲罰其他女生」，但是女朋友是他的唯一，要好好愛護，因此不和女友做愛，只會和非女友的女性發生關係，「他自己也承認他這個問題很怪」，當時一旁的來賓佳娜聽完還驚喊：「我覺得這個有問題，他有病。」
不過，孫生在上個月曾發文向Wendy喊話「宛璇我很愛妳！愛情就像打遊戲一樣，我這次比之前玩得更好了，但還是不夠好！所以闖關失敗了」，透露自己過去時常把自己的觀念套在Wendy身上，但應該要更加傾聽對方的聲音，還說「以後不會讓妳這麼難過傷心了，給我一個最後加賽的機會」，沒想到如今又爆出分手消息，令粉絲感到十分錯愕。（編輯：賴禹妡）