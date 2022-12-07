離奇！鐵棍破窗射入火車 「貫穿頭顱」乘客慘遭釘死座位
印度北方近期發生一起離奇命案！一名男子哈里克什（Harikesh Kumar Dubey），日前搭火車從德里前往蘇丹普爾，途中經過達布爾索姆納車站時，突然天外飛來「一根長鐵棍」破窗射入，瞬間貫穿他的頭顱與車廂隔板，將他直接釘死在座位上，當場慘死，當地警方已著手調查該案件。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，哈里克什12月2日早上搭乘從城鎮布蘭德斯哈赫爾開往阿里格爾市的火車，沒想到在行經的途中，突然有1根約5英尺長（約12.7公分）、1.5英寸（約3公分）寬的鐵棍，從外面射入並穿過車廂窗戶後，直接刺穿杜貝的脖子，導致他大量失血、當場身亡。
根據坐在哈里克什旁邊的女乘表示，火車速度很快，事情發生不到1秒鐘，死者連慘叫的時間都沒有，就遭鐵棍貫穿頭部，眾人等到看見死者的鮮血時，才紛紛驚嚇逃竄，並通報停車與報警。
根據現場畫面可見，哈里克什陳屍於靠窗座位上，緊閉雙眼，如同在沈睡，不過一旁卻血跡斑斑。鐵路公司表示，事發當時在近郊軌道上正好在施工，目前推測是1台升降鐵軌道路的機器因不明原因失控，導致工程鐵棍打破窗戶後，才會刺穿死者頸部。當地警方將持續追查本案。（編輯：孫唯容）