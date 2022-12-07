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桃園人跨年看這！韓國女團「VIVIZ」陪倒數　台茂放煙火

▲專屬桃園人的跨年假期來了！桃園的居民不必再辛苦跑上台北人擠人，在桃園市內就可以飽覽跨年晚會以及元旦煙火，台茂購物中心4分鐘大秀看好看滿，心滿意足迎接2023年！（圖／台茂購物中心提供）
▲專屬桃園人的跨年假期來了！桃園的居民不必再辛苦跑上台北人擠人，在桃園市內就可以飽覽跨年晚會以及元旦煙火，台茂購物中心4分鐘大秀看好看滿，心滿意足迎接2023年！（圖／台茂購物中心提供）

記者汪睿琦/綜合報導

每年跨年許多來自全台各地的民眾搶著來台北看台北101煙火，無奈人潮總是太擁擠總是掃興。即將迎來2023年跨年，桃園人不用再跑上台北了，位於桃園市蘆竹區的台茂購物中心也有煙火秀，整整施放4分鐘，精采程度不亞於台北101。不只專屬桃園人的煙火秀可以看，台茂購物中心明（8）日起一直到明年1月2日，在園區內推出耶誕市集、宇宙明星BT21歡樂冬季趴等等，陪伴當地民眾以及各地旅客一路嗨到2023年。另外，桃園觀旅局也宣布了跨年晚會卡司與內容，將在12/31在高鐵桃園站前熱力開唱，跨海請到重磅韓國女團「VIVIZ」即將強勢來到桃園，擔任跨年晚會壓軸，陪粉絲迎接最嗨新年！

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元旦跨年最不可或缺的就是煙火秀啦！位於桃園市蘆竹區的台茂購物中心打造專屬桃園人的煙火秀，免跑台北就可以看完整施放4分鐘的精彩煙火，在1月1日晚上19:45-19:49，超過3千發的璀燦的低空花火作為迎接新年的開始，在城堡旁邊近距離欣賞絕美煙火秀，感受震撼聲光。迎接美好一年的開始。另外還有城堡裝飾的戶外市集可以續攤，12/31到1/2各攤位熱情擺攤，有美味鹹食甜點、手作文創商品等排隊名店，絕對讓你有個好吃、好買、好玩的新年時光。

▲另外不只跨年有活動，桃園居民也有專屬的耶誕派對！台茂特別精心打造「BT21宇宙小鎮歡樂冬季趴」大型主題展，展期自即日起至2023/1/3，宇宙超萌場景好玩又好拍。（圖／台茂購物中心提供）
▲另外不只跨年有活動，桃園居民也有專屬的耶誕派對！台茂特別精心打造「BT21宇宙小鎮歡樂冬季趴」大型主題展，展期自即日起至2023/1/3，宇宙超萌場景好玩又好拍。（圖／台茂購物中心提供）
不只跨年有活動，桃園居民也有專屬的耶誕派對！台茂特別精心打造「BT21宇宙小鎮歡樂冬季趴」大型主題展，宇宙超萌場景好玩又好拍，旁邊還有宇宙好買的「PLAY LINE FRIENDS快閃店」，忠實粉絲們千萬別錯過！除了宇宙大明星，大小朋友都愛的重頭戲「飄雪耶誕老公公見面會」也將登場，每天整點有從天而降的雪花秀搭配耶誕音樂，跟宇宙明星BT21以及聖誕老公公共同傳遞滿滿幸福感，另每天還有10場精彩音樂雪花秀可以看。「聖誕老公公親善拍照」活動則於12月的周末假日下午14:00-17:00 （12月10、11、17、18、24、25日共6天）。

另外，不想到其他縣市人擠人的桃園人，桃園觀旅局也正是宣布「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」卡司與精彩內容了！這次桃園跨年晚會將於12/31（六）晚間7點在高鐵桃園站前廣場盛大開唱，觀光旅遊局表示今年將推出演唱會規格的跨年晚會，以「SHOW TAOYUAN 秀桃園」為主題，結合視覺和聽覺饗宴的跨年大秀，晚會內容主打「MIX MATCH」混搭秀，還有人氣超高男團Ozone將與可愛女團PINK FUN合作推出合體舞台，讓粉絲見證「2.0版本的Ozone」；主持人則再度由黃子佼與元氣女孩宇珊擔綱。今（7）觀旅局也正式宣布跨海來台的「重磅韓國女團VIVIZ」即將強勢來桃，擔任跨年晚會壓軸，帶來一系列俏皮可愛的舞曲，陪粉絲一起倒數迎新年！

▲觀光旅遊局表示今年將推出演唱會規格的跨年晚會，以「SHOW TAOYUAN 秀桃園」為主題，結合視覺和聽覺饗宴的跨年大秀，晚會內容主打「MIX MATCH」混搭秀，還有人氣超高男團Ozone將與可愛女團PINK FUN合作推出合體舞台，讓粉絲見證「2.0版本的Ozone」。（圖／桃園市觀旅局提供）
▲觀光旅遊局表示今年將推出演唱會規格的跨年晚會，以「SHOW TAOYUAN 秀桃園」為主題，結合視覺和聽覺饗宴的跨年大秀，晚會內容主打「MIX MATCH」混搭秀，還有人氣超高男團Ozone將與可愛女團PINK FUN合作推出合體舞台，讓粉絲見證「2.0版本的Ozone」。（圖／桃園市觀旅局提供）
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▲桃園觀旅局宣布跨年晚會卡司，12/31在高鐵桃園站前熱力開唱，跨海請到重磅韓國女團「VIVIZ」即將強勢來到桃園，擔任跨年晚會壓軸，陪粉絲迎接最嗨新年！
⭐台茂購物中心煙火秀

時間：2023年1月1日晚上19:45-19:49

地點：台茂購物中心 桃園市蘆竹區南崁路一段112號

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會

時間：2022年12月31日(星期六) 19:00 ~ 2023年1月1日(星期日) 00:30

地點：桃園高鐵站前廣場 桃園市中壢區高鐵站前路

觀看平台

有線頻道：CH38 年代MUCH台

中華電信 MOD：CH312壹電視綜合台

電台：亞洲電台

網路直播：壹電視YouTube、壹電視FB、樂遊桃園FB

App：年代新聞App、壹電視App

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