桃園人跨年看這！韓國女團「VIVIZ」陪倒數　台茂放煙火

不只跨年有活動，桃園居民也有專屬的耶誕派對！台茂特別精心打造「BT21宇宙小鎮歡樂冬季趴」大型主題展，宇宙超萌場景好玩又好拍，旁邊還有宇宙好買的「PLAY LINE FRIENDS快閃店」，忠實粉絲們千萬別錯過！除了宇宙大明星，大小朋友都愛的重頭戲「飄雪耶誕老公公見面會」也將登場，每天整點有從天而降的雪花秀搭配耶誕音樂，跟宇宙明星BT21以及聖誕老公公共同傳遞滿滿幸福感，另每天還有10場精彩音樂雪花秀可以看。「聖誕老公公親善拍照」活動則於12月的周末假日下午14:00-17:00 （12月10、11、17、18、24、25日共6天）。
另外，不想到其他縣市人擠人的桃園人，桃園觀旅局也正是宣布「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」卡司與精彩內容了！這次桃園跨年晚會將於12/31（六）晚間7點在高鐵桃園站前廣場盛大開唱，觀光旅遊局表示今年將推出演唱會規格的跨年晚會，以「SHOW TAOYUAN 秀桃園」為主題，結合視覺和聽覺饗宴的跨年大秀，晚會內容主打「MIX MATCH」混搭秀，還有人氣超高男團Ozone將與可愛女團PINK FUN合作推出合體舞台，讓粉絲見證「2.0版本的Ozone」；主持人則再度由黃子佼與元氣女孩宇珊擔綱。今（7）觀旅局也正式宣布跨海來台的「重磅韓國女團VIVIZ」即將強勢來桃，擔任跨年晚會壓軸，帶來一系列俏皮可愛的舞曲，陪粉絲一起倒數迎新年！