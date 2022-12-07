P3實驗室染疫重啟？中研院：人員仍有疑慮、速依規定辦理

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立委黃國書也批評，中研院爆發P3實驗室確診是一個疏失，總要善後，但中研院對於P3實驗室是否重啟，好像一點都不緊張，並詢問一直停擺對生醫或動物相關的實驗影響有多大？
中研院回應，基因體研究中心ABSL-3實驗室發生人員染疫意外，主因是未遵守實驗室SOP，故實驗室的重啟須以生物安全為最高原則。中研院進行重啟作業過程當中，發現該實驗室病原體庫存管理不落實，硬體檢測不合格等缺失狀況，刻正處理改善。
此外，該實驗室既有的硬體空間規劃不易與其他實驗室明確分流，該研究中心內部的部分工作人員對於該實驗室安全仍存有疑慮，中研院會督導相關單位及人員，確實消除其安全疑慮。
中研院表示，已檢討實驗室SOP的管理與落實，也積極改善全院的生物安全架構，其中，生安主管的設置是依照衛福部感染性生物材料管理辦法的規定辦理，指派人員完成訓練課程，並取得合格證明，呈報台北市政府衛生局核可在案。其職責為管理全院各級生物安全實驗室逾600間，包括P1(BSL-1/ABSL-1)共計428間、P2(BSL-2/ABSL-2)共計176間及BSL-3/ABSL-3實驗室。
為強化院內高防護實驗室管理，中研院院另聘請院內外專家組成P3管理委員會，統籌全院高防護實驗室管理事宜。中研院強調，實驗室重啟是本院努力的目標，但實驗安全是最高原則，本院會在安全無虞，且確保該中心同仁無任何疑慮下，儘速辦理重啟作業，與此同時，本院生技研究園區新設的3間ABSL-3實驗室也正加緊趕工，期能因應未來實驗需求。
有關實驗室重啟，中研院表示，將依疾管署「高防護實驗室啟用、暫停及關閉規定」辦理，若高防護實驗室暫停關閉超過1年以上的重啟，須比照新設高防護實驗室申請程序辦理（增加書面審查的程序），並非申請重新運作至少需1年以上。
中研院長廖俊智答詢時表示，P3實驗室僅是中研院研究的一環，不是研究全部，中研院會找出去年事件的根本原因並解決問題，這遠比答應何時重啟還重要。
中研院副秘書長吳世雄則說，目前國內僅有3家廠商可以修復P3實驗室，由於國衛院、中研院生醫轉譯研究中心等單位目前積極建造P3實驗室，廠商坦言目前沒有餘力幫忙修復，且修復進料至少3週以上，明年3月以後才有餘力來協助修復中研院舊的P3實驗室。