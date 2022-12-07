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民進黨主席補選下周登記　敗選檢討座談本周起跑

▲民進黨中常會今日移師嘉義市，代理黨主席陳其邁主持會議。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.07）
▲民進黨中常會今日移師嘉義市，代理黨主席陳其邁主持會議。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.07）

記者黃宣尹／嘉義報導

九合一大選民進黨慘敗，總統蔡英文辭去黨主席職務，由高雄市長陳其邁代理。民進黨今（7）日移師嘉義市舉行中常會，會中通過第17屆黨主席補選選務日程，預計將在下周一（12日）至下周五（16日）辦理登記，並於明年1月15日進行黨員投票。

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九合一大選民進黨慘敗，各界關注敗選檢討狀況，以及蔡英文辭去黨主席後的補選相關時程。民進黨今日移師嘉義市舉行中常會，會中通過第17屆黨主席補選選務日程。選務工作將於12月12日至16日辦理黨主席補選登記，21日召開中執會審查候選人資格，22日進行抽籤，23日至2023年1月13日擇日辦理候選人電視政見發表會，2023年1月15日辦理黨員投票，投票時間為上午8點至下午4點，18日公告黨主席當選名單。

目前包含副總統賴清德、即將卸任的桃園市長鄭文燦、無任所大使林佳龍等人都被視為竹黨主席的可能人選，不過隨著原先動作最積極的鄭文燦論文遭到撤銷，賴清德也始終沒有對此公開發言，情勢仍不明朗。

另外，民進黨日前成立敗選檢討小組，由鄭文燦擔任召集人。據透露，這兩周將舉辦三場內部座談會，包含與各縣市黨部主委的座談，主要針對地方議員選舉檢討；也會與地方選舉幹部座談，針對縣市長選舉檢討，還有社會力、百工百業座談，就各層面廣泛檢討；最後，額外還會有部分焦點團體座談。

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