基隆男違停公車站！客運司機勸離停等區 竟遭嗆聲、毆打
今（7）日上午6時許，一輛國光客運公車準備進入基隆市大武崙公車站前，何姓客運司機見一名男子就車違規停在站牌前，遂按喇叭示意後下車要求對方駛離，沒想到該名男子突發怒，還作勢要開車撞司機，何姓司機躲過後回到車上，男子還尾隨上車嗆聲，並疑似出手往司機背部毆打後才離去。
編輯中心／綜合報導
據了解，事發在今日上午6時17分，當時國光客運公車從新北市金山發車後，在基隆市大武崙公車站前，發現有輛自小客車在公車停靠區違規停車，公車因此無法進站，何姓司機見狀先是按喇叭示意，後下車勸對方駛離，但小客車駕駛簡男不從，還以為何姓司機要拍照檢舉，憤而作勢要開車衝撞，接著還跟著何姓司機回到客運上嗆聲，並出手攻擊。
何姓司機見簡男下車後，隨即報警，所幸全案未影響到22名乘客，不過國光客運獲報後，便另外派出接駁車接駁車上乘客；國光金山站蔡耀堂站長表示，何姓駕駛到職國光約十年，平時表現良好、謹守本分，獲遴選為復康巴士駕駛。國光客運將全力協助何姓同仁捍衛應有權益，除將針對事發當事人給予慰勉外，另外也支持何姓司機驗傷提告，爭取自身的法律權益。警方則依規定受理傷害案，後續將通知簡男到案說明依法偵辦。（編輯：林莞茜）