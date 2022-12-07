民進黨通過正、副議長「反黑金」條款　籲國民黨同步承諾

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另外，民進黨進一步指出，「清廉、勤政、愛鄉土」為民進黨創黨之精神，反黑金更是民進黨一貫的堅持。近來，為回應社會輿論對於治安強化的訴求，立法院民進黨團亦將研擬提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，修法通過後，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，均將不得登記為公職選舉候選人。
民進黨指出，爰此精神，2022年九合一選舉後，民進黨更應積極回應社會之期待，除依《直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》相關規定辦理外，民進黨議員同志在尋求各縣市議會之議長、副議長選舉支持對象時，支持人選也應排除曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》，並經判刑確定者，以彰顯對人民的承諾，並不負人民對我們的鞭策及鼓勵，違者應受黨紀最嚴厲的處分。
民進黨表示，也因此，今日中常會中通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景之人選。
陳其邁於中常會後受訪表示，中常會今日通過，民進黨團成員投票時不得支持有黑金背景的候選人，因為民進黨了解台灣社會有更高的要求跟期待，這是民進黨在選後面對社會要求時，也確實要求所有黨籍從政者。
陳其邁說，同樣的道理，國民黨也應該面對社會的要求，藍營的正副議長人選應該排除黑金，民主的可貴就是在政黨的競爭可以樹立更高的標準，這樣對選民來講在民主實踐的過程，能讓台灣民主更進步。
陳其邁說，相信從民進黨開始進行改革，這也是社會對民進黨這次敗選的檢討，希望國民黨也能夠在民主實踐過程，一起杜絕黑金對於民主政治的影響。