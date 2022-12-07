反應兩極！中寮鐵路開通1年　官媒狂讚、民怨服務差

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名寮國交通官員告訴《自由亞洲電台》，「火車從中國運向寮國的貨物非常多，但從寮國運向中國的貨物很少，主要是受到中國清零政策影響。」
報導提到，許多寮國的公司尚未立出透過火車將產品送往中國的計劃，常常有許多人運送的貨物數量很少，難以用火車貨櫃箱運輸。運輸官員表示，像是橡膠、木薯、礦物和鉀肥可以透過火車運輸，但香蕉和西瓜等新鮮農產品仍必須經由卡車運輸出境。
另外有官員表示，就算能運送去中國，寮國公司也會在中國邊境遇到許多障礙，包括必須通過繁文縟節行政官僚和文書工作，以及進口關稅阻礙，「中國人對寮國的貨物管制非常嚴格，尤其是在邊境。」
除了官方往來方面，乘客搭乘火車也有許多不便。有乘客表示，火車服務很不理想。首先在購買火車票時就遇到困難，不僅必須親自到火車站購買，到達現場還得排隊長達六小時，迫使部分民眾不得已只好購買高額的黃牛票。有民眾表示，「很難買到火車票，因為無法在線上購買。這就是為什麼中間商、黃牛票和詐騙猖獗的原因。他們買到車票後，以更高的價格賣給其他人。」
另外有一名導遊抱怨，他的顧客必須提早到達火車站，並且在炎熱或是雨天的時候，在外面等上好幾小時，卻因為廁所有管制時間，只能在火車到達前一小時開放，讓他的顧客無法先使用廁所。
不過民間的埋怨卻與兩國官媒的報導有很大落差。寮國《永珍時報》稱，中寮鐵路在營運第一年就促進了出口發展，並且幫助振興寮國的旅遊業，滿足永珍與北部省份之間的旅行需求。中國官媒《新華社》則報導稱，迄今為止，約運送了200萬公噸的貨物，其中大部分是跨境貨物，沿鐵路寮國段雙向運輸，近130萬乘客沿線旅行。
中寮鐵路於2021年12月3日通車，連接中國雲南省昆明和寮國首都永珍，是中國「一帶一路」倡議的核心建設之一。