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反應兩極！中寮鐵路開通1年　官媒狂讚、民怨服務差

▲中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，東南亞項目裡很重要的基礎建設。（圖／大陸國鐵集團微信公眾號）
▲中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，東南亞項目裡很重要的基礎建設。（圖／大陸國鐵集團微信公眾號）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在中國一帶一路倡議計畫推動之下，連接中國昆明至寮國首都永珍的中寮鐵路已經開通一年，但原計這條鐵路的落成能為通過的寮國、泰國和馬來西亞經濟注入活力，有媒體報導揭露，寮國不僅未蒙其利，想要出口貨物還得受到中國嚴格管制，另外火車服務不佳，黃牛票猖獗，相較於中國官媒大讚中寮鐵路週年的氣氛，寮國民眾大多都是怨聲載道。

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根據《自由亞洲電台》報導，這條斥資60億美元建造的鐵路系統，原先希望能推動寮國出口貿易，刺激該國經濟增長，但一年過去，似乎不如原先計劃一般。有寮國消息人士表示，大部分的貿易都是單向的，由中國出口機械、汽車零件、電子產品和消費品。相較之下，寮國的出口貨物必須受到中國嚴格的邊境防疫政策和其他結構性障礙的阻礙。

一名寮國交通官員告訴《自由亞洲電台》，「火車從中國運向寮國的貨物非常多，但從寮國運向中國的貨物很少，主要是受到中國清零政策影響。」

報導提到，許多寮國的公司尚未立出透過火車將產品送往中國的計劃，常常有許多人運送的貨物數量很少，難以用火車貨櫃箱運輸。運輸官員表示，像是橡膠、木薯、礦物和鉀肥可以透過火車運輸，但香蕉和西瓜等新鮮農產品仍必須經由卡車運輸出境。

另外有官員表示，就算能運送去中國，寮國公司也會在中國邊境遇到許多障礙，包括必須通過繁文縟節行政官僚和文書工作，以及進口關稅阻礙，「中國人對寮國的貨物管制非常嚴格，尤其是在邊境。」

除了官方往來方面，乘客搭乘火車也有許多不便。有乘客表示，火車服務很不理想。首先在購買火車票時就遇到困難，不僅必須親自到火車站購買，到達現場還得排隊長達六小時，迫使部分民眾不得已只好購買高額的黃牛票。有民眾表示，「很難買到火車票，因為無法在線上購買。這就是為什麼中間商、黃牛票和詐騙猖獗的原因。他們買到車票後，以更高的價格賣給其他人。」

另外有一名導遊抱怨，他的顧客必須提早到達火車站，並且在炎熱或是雨天的時候，在外面等上好幾小時，卻因為廁所有管制時間，只能在火車到達前一小時開放，讓他的顧客無法先使用廁所。

不過民間的埋怨卻與兩國官媒的報導有很大落差。寮國《永珍時報》稱，中寮鐵路在營運第一年就促進了出口發展，並且幫助振興寮國的旅遊業，滿足永珍與北部省份之間的旅行需求。中國官媒《新華社》則報導稱，迄今為止，約運送了200萬公噸的貨物，其中大部分是跨境貨物，沿鐵路寮國段雙向運輸，近130萬乘客沿線旅行。

中寮鐵路於2021年12月3日通車，連接中國雲南省昆明和寮國首都永珍，是中國「一帶一路」倡議的核心建設之一。

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