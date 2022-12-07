選舉延長賽！綠中常會移師嘉義市　陳其邁背書李俊俋

嘉義市長重新選舉，將於本月18日投票，民進黨中常會今（7）日移師嘉義市，拉抬黨籍市長候選人李俊俋。代理主席陳其邁於會前記者會致詞時表示，民進黨在1126敗選後持續檢討、改革，而嘉義市在國民黨長期執政下，在台灣經濟發展中缺席，相信李俊俋憑藉過往經驗，一定能為嘉義市擘劃更美好的未來；李俊俋也說，嘉義市長選舉是一場未完待續的延長賽，希望讓民進黨再站起來，也能同步拉抬台北市及南投縣立委補選選情。
記者黃宣尹／嘉義報導
民進黨今日中常會移師嘉義市，拉抬黨籍嘉義市長候選人李俊俋。陳其邁於中常會前記者會中表示，嘉義市在民主改革的過程中扮演很重要的角色，儘管在地方選舉遭受挫折，但民進黨目前正在積極進行各項改革和檢討，以回應民意的指教。民進黨過去也曾經歷挫敗，但從來沒有一次被擊倒，在面對挫折的時候，腰要彎得更低，更謙卑地傾聽民意，讓台灣能夠更好，期盼「改變從嘉義市開始，讓嘉義市能夠更好」。
陳其邁也說，李俊俋提出許多接地氣的政策主張，在政見擬定過程中，也能充分解決嘉義市城市發展所面臨的瓶頸。嘉義市在國民黨長期執政下，在台灣經濟發展中缺席，相信李憑藉過去在國會問政經驗，能為城市勾勒一幅美好願景，請嘉義市民要用選票改變城市的未來，支持認真、在地打拚的李俊俋。
李俊俋致詞時表示，嘉義市長選舉是一場未完待續的延長賽，全國只剩下自己還在選舉，自己要用更堅強的信心和努力，告訴大家嘉義市需要改變，希望在經歷11月26日的挫敗之後，民進黨可以繼續堅強地站起來。
李俊俋坦言，在11月26日之後，支持者變得更焦慮，一方面幫忙找病因，一方面也希望民進黨更堅強，由於嘉義市幅員不大，他以徒步掃街的方式逐里拜訪，至今已經走完84個里，最近發現選民反應「你們就是罵得不夠兇、支票開得不夠多」，但他認為，做不到的就不會講，更重要的是支持者希望民進黨不要灰心。
李俊俋說，剩下11天將透過徒步掃街、廟口開講，讓民進黨「爭最後一口氣」，民進黨遇過失敗，但是民進黨還會再站起來，盼透過嘉義市長選舉勝選，同步拉抬台北市及南投縣立委補選選情。