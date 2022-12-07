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2022年最愛Google什麼？地震只排第三　這「4數字」稱霸

▲Google今(7)日公布台灣2022年熱搜榜單，因疫情爆發「1922」成為冠軍，大S、具俊曄也因為戀情再度吸引民眾目光。（圖／取自Pixabay）
▲Google今(7)日公布台灣2022年熱搜榜單，因疫情爆發「1922」成為冠軍，大S、具俊曄也因為戀情再度吸引民眾目光。（圖／取自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

Google 今（7）日公布台灣2022年度搜尋排行榜，今年疫情影響擴大，防疫專線「1922」為快速竄升關鍵字榜首，「快篩地圖」、「疫苗預約」等疫情相關議題持續為台灣網友關切。快速竄升人物中，藝人林志穎、大S 、具俊曄皆上榜，台灣戲劇最熱搜前5名都是皆以女性為主角。其中以條通文化為主題的《華燈初上》成為廣大網友熱議的年度夯劇。

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快速竄升關鍵字

在今年十大快速竄升關鍵字中，與疫情相關關鍵字仍佔多數，包含「1922」、「快篩地圖」、「疫苗預約」等熱搜關鍵字，可見台灣網友持續關注疫情發展與相關防疫措施。今年地牛翻身頻繁，也成為第三名快速竄升關鍵字。國際事件也引發台灣關注，包含「烏克蘭」與前日本首相「安倍晉三」以及四年一度「世足賽」都是大家特別關注的議題。

▲快速竄升關鍵字排行榜。(圖／官方提供)
▲快速竄升關鍵字排行榜。(圖／官方提供)
快速竄升人物

今年的快速竄升人物排行榜反映台灣網友對於影視娛樂的高度關注。藝人「林志穎」發生重大交通意外事件引發民眾關心並集氣給予祝福外，名人感情世界動向與周邊新聞也同時備受矚目，包含「大S」 、「具俊曄」與「強尼戴普」也紛紛上榜。年初率團訪問的美國眾議院院長「裴洛西」也引發廣泛討論。特別的是，年初在網友間廣為流傳將桌布換成日本資深藝人「美輪明宏」能帶來好運，也讓「美輪明宏」相關搜尋快速竄升。

▲快速竄升人物排行榜。(圖／官方提供)
▲快速竄升人物排行榜。(圖／官方提供)
「推薦」商品關鍵字

台灣網友不僅透過搜尋獲得資訊，也透過「推薦」關鍵字進一步了解更多商品相關資訊。隨疫情發展，疫情保健相關商品推薦竄升最為快速，像是「血氧機」、「發泡錠」紛紛上榜；受疫情衍生的「防疫險」，也成為熱搜關鍵字。今年春季低溫多雨，氣象局台北測站更測得刷新 24 年紀錄的降雨日數，潮濕低溫天氣也帶動「烘衣機」、「雨衣」、「雨鞋」和「電熱毯」相關搜尋。

▲快速竄升商品「推薦」關鍵字排行榜。(圖／官方提供)
▲快速竄升商品「推薦」關鍵字排行榜。(圖／官方提供)
電影熱搜榜

受台灣網友關注的快速竄升電影榜單冠軍是時隔 36 年後上映的續集電影《捍衛戰士：獨行俠》，其他續集和超級英雄電影包括《奇異博士 2：失控多重宇宙》、《侏羅紀世界：統霸天下》、《黑豹 2：瓦干達萬歲》也都上榜。延續去年國片熱度，以本土邪教故事為題材並獲得金馬獎 13 項提名的《咒》，奪下快速竄升電影第二名；而主打奇幻題材並透過細緻視覺特效奪下金馬三項大獎的《月老》，也廣為網友討論。

▲快速竄升電影關鍵字排行榜。(圖／官方提供)
▲快速竄升電影關鍵字排行榜。(圖／官方提供)
快速竄升台灣戲劇

今年上榜的前五名皆以女性為故事主角。其中以條通文化為主題的「華燈初上」成為廣大網友熱議的年度夯劇，其他像《媽別鬧了》、《她和她的她》、《台北女子圖鑑》、《村裡來了個暴走女外科》等展現女性視角與探討女性議題的故事也都榜上有名

▲快速竄升台灣戲劇關鍵字排行榜。(圖／官方提供)
▲快速竄升台灣戲劇關鍵字排行榜。(圖／官方提供)
快速竄升國外旅遊目的地

從今年的「快速竄升國外旅遊目的地」排行榜中，可觀察到日本成為台灣網友在疫情後出國旅遊的熱門選擇，其中「沖繩」、「東京」、「大阪」、「北海道」包辦了排行榜前四名。此外，「曼谷」與「峇里島」兩個充滿南洋熱帶風情的度假景點，也紛紛上榜。從榜單也可觀察到，在後疫情時代跨國境旅遊逐漸恢復之際，台灣網友對短程飛行可抵達的鄰近地點，展現高度關注。

▲快速竄升國外旅遊關鍵字排行榜。(圖／官方提供)
▲快速竄升國外旅遊關鍵字排行榜。(圖／官方提供)

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