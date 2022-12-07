24節氣「大雪」　護心有3招

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第1招 健康飲食，多留心天氣寒冷，許多人會喜歡吃薑母鴨、羊肉爐等鍋物，祛寒保暖，可能會造成熱量與鈉攝取量過多；天冷時因水份補充不足，造成血液過度濃稠，可能引起心血管疾病的發生。另外，飯後避免立即泡湯，建議飯後2小時再泡湯，泡湯時間每次以不超過15分鐘為原則，泡湯時也要多注意水溫及緩慢入池泡湯(由腳開始，逐一到半身，最後再全身)，同時別忘了多補充水份。
第2招 運動保暖，護身心溫差大，民眾運動前的充分暖身，至少10至15分鐘；運動前、中、後需補充水份，及完整收操與運動後保暖。運動項目與強度，應視本身情況量力而為。若本身有三高（高血壓、高血糖、高血脂）及心血管疾病患者，運動時更要留意自身狀況，天冷以室內運動為主，若運動時發生胸悶痛、呼吸喘、冒冷汗等症狀，應立即停止運動，尋求旁人的協助或打119盡速就醫。救援時間是最重要的關鍵，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，容易導致錯失黃金治療期而造成遺憾。
第3招 冬天出門，要暖心民眾早晚出門時，應注氣溫變化，現正值暖冬，但早晚溫差大，多留意氣象預報及室內外溫差，記得適時添加衣物保暖，並以洋蔥式（多層式）穿搭法，來預防溫差所帶來身體健康的危害。國民健康署提醒有慢性病患者，務必定時服藥，並隨身攜帶健保卡與緊急用藥，以確保自身安全，並養成定期量血壓的好習慣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56097
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