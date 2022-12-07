交地址賺外快！代收走私藏毒包裹　涉案6人「驚見2軍人」

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根據檢警調查，劉男是在今年6月間先拜託車隊車友，同時為軍人身份的林男，提供地址收件並代收包裹，每件1萬元酬勞，林男因此提供許姓女友在新竹住址，接著還推薦軍中同僚何女加入，何女另交出2個住址，並提醒友人不要拆開包裹，因內裝成人玩具和情趣用品。另劉男還找了蘇男，提供每件5000元酬勞來代收包裹，蘇男又再推薦陳姓友人賺外快，陳男竟提供不知情鄰居的2住處地址，全案共有6人涉案，並提供友人或不知情人士共7處地址來代收郵件和包裹。
台中地檢署指揮保三總隊第一大隊、台中市大雅警分局及第五警分局接獲關務署台北關松山分關通報，展開毒品走私集團調查，偵辦人員自今年10月6日至18日期間，分赴台中、屏東、高雄等地，搜索、訊問代收人，並在同年10月13日到高雄搜索、拘提劉男，查扣電腦及手機等證物，並起訴劉男等6人，而代收包裹的5人，因自白運輸毒品犯罪符合減刑規定。
不過，因主嫌劉男僅部分坦承，並辯稱大部分毒品和他無關，訊後遭檢方建請法官從重量刑。（編輯：林莞茜）
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