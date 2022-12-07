談調整防疫措施　衛健委專家：中國是小步快走

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隨後，央視新聞播放了有官方身分的專家梁萬年的訪問。
梁萬年此前數次為「動態清零」政策背書，但根據新播出的訪問內容，他則說，「我們一直在找一個最佳時機來優化完善…，並不是說我們一直不變的，我們一直有變，只不過我們是小步快走。找一個時機，一旦成熟，我們就會向前走一步。」
梁萬年指出，防控措施的調整是考慮多種要素，包含人群、政治、疫情、社會等，「不是簡單的技術問題」。其中在影響策略和措施確定的一個重要因素，是防控的理念與防控的優先目標。
他稱，歐美發達國家與中國是有差別的，歐美一些國家受幾輪疫情衝擊，人群的大量感染獲取了自然免疫力，「當然也付出了沉重的生命和健康代價，這是我們大家都知道的。」
他又說，歐美一些國家也強化疫苗接種，醫療資源與條件也比中國好。而中國的基本國情是老年人基數大，弱勢人群也數量龐大，醫療資源相對薄弱，這都需要加以考慮。
梁萬年並指，為了最終戰勝疫情，有幾個工作特別重要，其中第一個仍是「要堅定信念，要有效貫徹落實黨中央的決策部署」，接著才提到要進行疫苗接種，充分使用好藥物、物資與人員的準備，以及要防範醫療資源擠兌，加強定點醫院等相關救治能力的建設。
他也說，人民群眾的廣泛參與支持和理解，特別是對防控這些重大疫情的知識和能力的提升，是重要的前提。「我想中國人民這3年來都是做到了。而且做得越來越好。」
被問及何時恢復疫情前的生活狀態，梁萬年說，「我想我們準備好了真正完全戰勝這個疫情的一些基本的條件和前提，我感受到我們中國現在逼近，或者是接近了我們的這個時機。」（編輯：張淑伶）1111207