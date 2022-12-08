迎新好運單品夯什麼？這款「可以喝的紅包」掀熱議

很快一年又將結束，來到歲末迎新之際，大家不免俗地都想為新的一年得個好兆頭，增添好運與財運、讓時運更順。去哪買、買什麼寓意吉祥又充滿好運感？最好還有點特別的單品來幫自己添得好運氣，就是大家最在意的事情了，最近就有一款討論度超高的單品，從裡到外散發「順」之好運，好兆頭展現地淋漓盡致，完全「順」到最高點，有趣外觀也讓網友笑稱：「不愧是可以喝的紅包！恭喜發財大字放在那，擺在家裡覺得連手氣都順了。」
生活中心/綜合報導
這款近期夯到不行、大家搶翻天的「紅包酒」，正是黑松公司推出的「53.2度緞金龍金門高粱酒(新春特仕版)」，全紅的瓶身充滿喜氣，紅色質感亮面鋼琴烤漆，點綴上落雪般金漆噴瓷，閃耀「恭喜發財」燙金大字，把傳統討喜的好運紅色、金色巧妙運用在瓶身與經典的雙龍圖騰，整個財氣滿溢，與象徵喜氣的紅包有著同工異曲之妙，讓許多想應景一下又想有新意的消費者眼睛一亮，大讚「包裝有趣，喝完留著瓶子擺著招財又好看，和順興財嘛！」、「新的一年需要拿來順一順」。
此款「紅包酒」除了包裝喜氣與好運感爆棚外，酒體也別出心裁選用53.2度緞金龍金門高粱酒，其自帶「順」DNA，口感如霜降般醇順，入口花果清香綿甜，尾韻帶有穀糧醇香，甘順帶勁好入喉。從包裝到酒體讓人感受到「順」之好運！此外，更有酒迷指出緞金龍金高口感醇順，老饕或高粱酒新手都適合品飲，這款酒擺在桌上有趣又兆頭好，做為小聚助興酒款也很適合。
俗話說和順興財、財氣順人也順，今年就帶上一瓶「順」氣滿滿的紅包酒—「53.2度緞金龍金門高粱酒(新春特仕版)」，讓順口的酒氣，順你的財氣，一路順到下一年，自飲或收藏添好兆頭，送禮更顯新意與心意。即日起，全台酒類專賣店陸續開賣(實際價格及庫存，依各通路為準)。