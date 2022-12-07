拜登致詞感謝張忠謀妻「這件事」　自曝「虧欠太多」

晶圓代工龍頭台積電6日在美國亞利桑那州舉行移機典禮，現場科技業眾星雲集，美國總統拜登也親自出席並且發表演說。拜登的致詞長達17分鐘，期間感謝台積電每個人，尤其是台積電創辦人張忠謀，更透露在他第一次參選議員時，張忠謀夫人張淑芬是競選團隊一員，更表示「我欠這家公司太多了。」
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據白宮6日釋出的拜登致詞逐字稿，拜登一上台致詞就提到張忠謀，他表示台積電亞利桑那晶圓廠將創造超過1萬個建築工作機會以及1萬個高科技就業機會，對此，他感謝台積電的每一個人，尤其是在1987年創辦這間公司、讓這間公司變身全球巨擘的張忠謀。
隨後，拜登特別向張淑芬表達感謝之意，甚至還開玩笑稱張忠謀最重要的並不是將台積電打造成全球巨擘，而是他的妻子張淑芬。拜登表示，「我告訴你們，不管信不信，當我競選參議員時，Sophie（張淑芬）曾在我的第一次參議員競選活動上工作，這是真的。」他更稱「所以我欠這間公司太多了。」
拜登說明與張淑芬結緣的過程，表示有一名叫做吳仙標（S.B. Woo）的副州長，其太太凱蒂是拜登的員工，「然後他們讓她加入（指張淑芬）。所以我非常感謝她。」
在說完與張淑芬的故事之後，拜登才一一介紹出席典禮的美國政壇、科技業人士，包括亞利桑那州現任以及即將就任的州長，還有蘋果執行長庫克（Tim Cook）。