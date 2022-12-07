IKEA新店店要改名？「新美河購物廣場」上路 2餐廳加入
說到新店小碧潭商城民眾習慣以IKEA新店店稱呼，但現在業者也正式公布商城名稱，將正名為「新美河購物廣場」。該商場集結眾多品牌，其中最大的龍頭為IKEA、京站，是新店人周末逛街的好去處，為了讓民眾更有參與感，也舉辦長達3個月的命名票選活動，最終正式改名為「新美河購物廣場」。京站總經理柯愫吟透露，京站新店店以「新店的第二餐桌」為主要規劃，主題餐廳營收穩定成長，年度營業額達6億元，明年三月將會陸續引進兩品牌，與響響、旭集同集團的麻辣鴛鴦火鍋「小福利火鍋會所」、新台菜餐廳「真珠 台灣佳味」。
記者鍾怡婷/綜合報導
新店小碧潭商場今日公布全新命名「新美河購物廣場」，購物廣場內有佔地面積最大的IKEA、京站小碧潭等品牌，有眾多餐飲美食進駐。柯愫吟表示，新店地區有相當多家庭居住，因此京站小碧潭開幕三年都是以餐飲服務為主，也創下相當不錯的成績，年度營業額達6億元，雖然4-6受到疫情波及較大，不過7、8月份就已經可以正常用餐了，人潮也有逐漸回歸的趨勢，未來將針對在地居民推出更多優惠。
「新美河購物廣場」內的京站餐飲服務，也順應新店居民的需求，將導入更多的選擇，包括明年引進小福利火鍋會所、真珠台菜餐廳等，也看好明年可擺脫疫情陰霾，恢復正常社交生活，看好明年的零售業市場，將以正常的年度去抓預算。同時IKEA也攜手京站推出年末購物季，凡Q卡友至指定櫃位，可享滿5千送5百、家電單筆滿1萬送5百優惠；12月8日至12月12日指定櫃位單筆滿2500元，扣25點Q點，即可現抵250元。
即日起至2023年1月2日止，持IKEA或京站會員卡，憑當日單筆消費滿1500元發票，就可以參加品牌抽獎，共有233項好禮等你帶回家！同時消費者完成指定任務即可集點，集滿5點獲線上抽獎機會；集滿10點就能把IKEA帆布袋帶回家。新美河購物廣場周邊也將舉辦一系列歡慶活動，不僅有品項豐富的免費二手市集等你來挖寶，年末送暖也不缺席！弘道基金會首次於新店舉辦故事屋及義賣會、新店捐血活動等你來挽袖；新店雙城國小聖誕歌表演，在漸冷的冬天送上溫暖。