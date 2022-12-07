需求不敵庫存與經濟逆風夾擊　Q3全球智機總產量衰退

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受惠於華為轉單效益、新機發表加上定價得宜，第三季蘋果（Apple）手機產量穩健成長至5,080萬支。由於第四季是蘋果新品的衝刺期，隨著iPhone 14系列新機發表後，市場買氣明顯朝向Pro系列傾斜，故蘋果也調整四款新機產出比重，但近期Pro系列的主力代工廠Foxconn中國鄭州廠因疫情影響稼動率，此將影響第四季蘋果智慧型手機產量。
第三季列居第三至第五名的分別是小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo），僅小米產量與第二季持平，其他兩家業者均呈現季減。而三家業者下半年生產表現皆受限於庫存修正、中國封控、印度市場經濟成長放緩，預估第四季產量產將與第三季大致持平。
此外，目前三大品牌主力市場之一的中國己達高度飽和，而嚴格的防疫清零政策更加速冷卻中國內需市場對智慧型手機需求。與此同時，Honor在中國的市占持續壯大，直接威脅小米、OPPO、Vivo後續市占率，故未來三大品牌的成長重心主要以持平國內市占，並進海外市場拓展為主。
為穩固消費客群以及高階產品市場地位，三星、蘋果及華為的智慧型手機藉由搭載自研晶片創造產品價值，進一步引起一線中國品牌業者跟進，致力建構晶片設計團隊，如小米SoC晶片澎湃S1、影像晶片澎湃C1以及120W的快充晶片澎湃P1等；OPPO獨立式ISP晶片Marisilicon X，且旗下首款自研AP預計於2024年第一季發表；Vivo則針對鏡頭演算法進行優化，包含V1、V2等。TrendForce認為，此舉目的除了要升級未來品牌形象外，重點是要在中美關係的僵局中強化自主供應鏈實力。
第四季品牌持續以降低既有庫存為目標，並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化。然而，觀察近期雙11銷量，各品牌大幅降價吸引買氣的策略仍難敵經濟疲弱對消費信心的衝擊。預估第四季智慧型手機總產量約3.16億支，季增9.3%，對比2021年同期仍是衰退。
TrendForce表示，自2021年第三季起，智慧型手機市場即出現明顯轉弱的警訊，迄今已連續六季呈現年衰退，預估這一波的低谷週期，將隨著通路庫存水位修正完畢，最快要到2023年第二季才有望回暖。