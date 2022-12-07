清零退場？中國推「10條」防疫措施 無症狀者可居家隔離
中國因為長期過度清零封控導致爆發「白紙運動」，許多地方政府為了緩解抗爭開始有條件放寬防疫。今（7）又再度公布10條進一步放寬新冠防疫措施規定，用以補充11月先發布的「20條」基礎規定，這次規定內容包含不得採取各種形式臨時封控、縮小核酸範圍並減少篩測頻率，更首次明確宣布將強制集中隔離改為具備條件可居家隔離。
國際中心楊智傑／綜合報導
依據中國衛健委官網發布消息，最新的10條防疫規定當中將過去不少嚴格的防疫措施降級，其中包含「要求不得採取各種形式的臨時封控」、「除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼」、「落實高風險區『快封快解』。連續5天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封」、「優化核酸檢測」等。
此外，公告也首度明確表示，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕症者不需要再強制集中隔離，而是採取一般居家隔離即可，內文更未再度提及「堅持動態清零不動搖」等表達嚴格清零態度的字句，不過這份公告仍尚未提及放寬入境隔離檢疫相關訊息。
今年11月中國發佈「二十條」疫情管理優化措施，但中央態度與反彈的疫情仍讓地方政府層層加碼防控，而新疆烏魯木齊大火悲劇過後，上海、北京等各大城市掀起大規模示威抗議反對維持「動態清零」，官方這才大動作降低防疫標準，並強調將加快讓老年族群打疫苗，各地要堅持應接盡接原則，讓60至79歲之間的疫苗接種率提高，同時加快80歲以上的接種率。