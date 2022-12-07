挽救無數肺癌末期病患！　「人醫」賴俊良副院長用生命走入生命

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長年鑽研診治肺癌 深信希望在眼前在雲嘉南卻有位醫師長年鑽研診治肺癌，總是苦口婆心告訴病人：「第四期並不代表就是末期，還是能治療的！」這位連夜裡都在替病人看片、找藥的醫師，挽救了無數肺癌病人，他正是大林慈濟醫院的賴俊良副院長。
有些病人在基因定序檢測後，發現臺灣尚無藥物可用，因此下班後的深夜，賴副院長仍不放棄地寫信到國外藥廠申請藥物，為病人找藥、找轉機，這份用心常讓他找到病情的轉折點，治療機會孕育而生、成功挽救了無數病人，更讓不少北部、南部的病人不遠前來求醫。
看病歷抽絲剝繭 揪出用藥問題來自高雄的王女士，在癌末來到賴俊良醫師的診間，賴副院長耐心研讀她帶來的——在其他醫院累積了五年厚厚一大疊病歷且抽絲剝繭，最後查看她的用藥，發現她是吃到假藥，改用原廠藥後，也挽回她的生機。王女士分享，賴副院長是她的貴人，也是她的恩人，她現在的每一天都是賺到的，只能積極當志工，回饋給賴副院長。
確診時已第四期 挺過難關與共處超過14年病友鄭女士及她的媽媽、女兒皆罹患肺癌，她感謝賴副院長照顧她們「肺癌家族」祖孫三代度過險惡難關，而她的母親更是賴副的老病人，母親確診時已是第四期，但在賴醫師治療下，曾與病共處超過14年，還能穿梭病房間擔任志工，母親雖已離世卻無憾。因為鄭女士和女兒都是透過健檢發現肺癌，因此提醒早期發現、早期治療的重要性。
低劑量胸腔電腦斷層肺癌篩檢 早發現早治療肺癌該如何早期發現、早期治療？賴俊良副院長表示，目前公認較有效的方式仍是「低劑量胸腔電腦斷層肺癌篩檢」，他呼籲，永遠不要放棄治療，醫學不斷在進步，只要活著，就有希望。
而大林慈濟醫院、慈濟醫療法人特地為賴俊良副院長舉辦《肺癌臨床診療關鍵筆記》新書會，賴寧生院長、賴俊良醫師診治的多位病友，以及他指導帶領的醫師後輩，都現身分享這位「人醫」的認真、慈悲與精進醫術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56007
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