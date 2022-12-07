流感可引發心肌梗塞！　打疫苗風險減3成：「4高風險群體」儘早接種

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劉中平指出，從歐美國家多年的經驗看來，一般人接種流感疫苗可以減少一半的猝死機會、以及兩成中風的危險；而心臟病人接種流感疫苗可以減少3成發生心肌梗塞的危險，保護的效果竟和戒菸一樣好。
根據國外的研究顯示，感冒後心臟病發生的機率會增加3倍以上，因感冒引發的發炎反應會增加血液的凝固程度、造成血管收縮、以及血管內皮功能不良；由感冒所引起的交感神經活化和代謝異常，會讓心臟血流不穩定，使得血管斑塊容易破裂，進而引發心肌梗塞。
所以現在的感冒不只是感冒，心臟科醫師認為感冒是心臟病發作的原因之一，連美國心臟學會也公開呼籲，心臟病患者要打流感疫苗來減少住院和死亡率。
可能你會質疑疫苗背後是否有什麼商業陰謀，但是心臟科醫師和疫情控制一點關係都沒有，劉中平也在此呼籲大家接種流感疫苗，因為心臟病和腦中風發作，只要一次就可能造成終身的遺憾。
建議65歲以上長者、或是未滿65歲但有心臟血管疾病、慢性疾病或是體重過重者（BMI超過30），都應該盡早接種流感疫苗。此外，大部分接種的病人都沒有發生什麼副作用，因此大家不必過於擔心。
本文經 心臟科醫師劉中平 臉書粉專《劉中平醫師的心臟科筆記》授權報導
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