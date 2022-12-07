不怕降溫冷壞！3大必吃暖胃補帖曝光：北海道毛蟹端上桌

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時序入冬，饕客們最愛的北海道螃蟹也正式進入肥美季節，館內日式料理餐廳「三燔本家」的主廚們也開始磨刀霍霍了！將堪稱「北國三大鄉土料理」（北海道鮭魚鏘鏘燒、石狩鍋、成吉思汗羊肉），結合鮭魚鏘鏘燒以及石狩鍋作法，推出道地「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，將鮭魚換成豪華的毛蟹入饌，程序是先將帶有濃郁豆香的信州味噌搭配奶香馥郁的北海道十勝奶油，與清甜的高麗菜、紅蘿蔔、小馬鈴薯等冬季根莖作物一同入鍋熬煮，質地醇濃的北海道風味湯底上桌後，再將產地直送的鮮活毛蟹涮入鍋中，光聽就讓人食指大動、溫暖全身！（每套7,800元，可供2人享用）
還有另一道主廚推薦的「獺祭毛蟹蒸籠蒸」，是豪邁的將一整隻北海道活毛蟹放入手工製作的方形杉木蒸籠中，以頂級的利尻昆布鋪底，透過蒸氣烹煮蟹身，完整保留其細緻鮮美的口感和優雅的甜味，開蓋後再淋上獺祭清酒提香帶味，嗅覺和味覺都幫你兼顧到了！（單點每份5,980元）；搭配此次的日本蟹季，三燔本家主廚團隊同步以鱈場蟹、松葉蟹等頂級名蟹入饌，打造出一蟹四吃的「北海道鱈場蟹套餐」，以及「松葉蟹腳散壽司」、「松葉蟹螯茶碗蒸」等豐美佳餚，單品每款980元起，讓饕客們多元體驗時令日本蟹的無窮魅力。
一次獻上16種冬蟹太狂！六福萬怡中西泰日4式一次爽吃
會吃蟹的老饕們都知道秋天只是蟹蟳季的開端，冷冷的冬天才是真正吃到高品質美味螃蟹的最佳時節，對此六福萬怡酒店推出超狂「螃蟹自由日」， 12/14到12/29的每周三、四晚餐時段（等於只有6天），一次獻上16種螃蟹料理吃到爽，中、西、泰、日四種烹調風格任你選！更好康的是，如果你是基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區6區居民，出示證件還可打85折爽吃！
館內敘日全日餐廳主打一次獻上16種烹調蟹蟳料理，有以中式手法烹調的「蔥油清蒸蘭花蟹」，以肉質細緻鮮甜、蟹殼較薄方便取肉的三點蟹所設計的「避風塘炒三點蟹」；以肉質厚實附有彈性，咬勁十足的石蟳，搭配泰式調味以涼拌的方式製作的「泰式涼拌石蟳」、「新加坡辣炒螃蟹及海戰車」等東南亞美饌；更有「蟹肉加州捲」或「蟹肉軍艦壽司」、「芥末蟹肉散壽司」等多種日式做法，搭配柏克金正統德式鮮釀生啤酒，細緻的精釀啤酒帶著厚實的麥芽香氣，絕對能讓饕客們食慾大開一口接一口，欲罷不能。
台灣東北角新鮮直送海味入菜！「貢寮鮑蟲草蕈菇雞湯」陪你暖呼過冬
貢寮鮑是新北市貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」的總稱，生長在潮間帶養殖池的純淨海水中，以天然海藻餵食，加上無任何化學藥物的使用，天然可放心食用。因此慈惠醫護管理專科學校坐月子服務人員培訓班助理教授張貝萍推薦各位民眾一道在家就可簡單端上桌的料理：「貢寮鮑蟲草蕈菇雞湯」，做法如下：
步驟一：先將雞肉油煎至兩面金黃，加水後蓋過雞肉將湯滾成乳白色
步驟二：加入市售的菌菇湯包後，讓水再次滾後加入香菇與玉米
步驟三：加入九孔後，滴入幾滴米酒等湯滾即完成。
事實上，貢寮鮑具有優良的蛋白質，且富含多種維生素(葉酸、維生素A)及礦物質(鈣、鐵、碘、鉀)等，是非常營養的海鮮食材；蟲草即蛹蟲草，又稱黃金北蟲草，具有蟲草素、蟲草多醣。新北漁業處也相當自信保證，貢寮鮑養殖達人們用心培育出來的貢寮鮑，肉質緊實、飽滿鮮甜，經過與各種食材混合搭配，烹調後口感更是Q彈爽口，又有兼顧暖身養生的功能，絕對是這季節大家不容錯過的安心在地優質漁產品。