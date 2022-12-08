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人物／集滿3直轄市副市長　李四川處事圓融助蔣萬安施政

▲擁有豐富黨公職經驗的李四川，在蔣萬安屢次勸進下將出任台北市副市長，黨內人士透露國民黨表達支持態度，李四川未來可成為朝野關係間的潤滑劑。（圖／資料照片）
▲擁有豐富黨公職經驗的李四川，在蔣萬安屢次勸進下將出任台北市副市長，黨內人士透露國民黨表達支持態度，李四川未來可成為朝野關係間的潤滑劑。（圖／資料照片）

記者翁子竣／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安上任在即，小內閣名單受到各界關注。其中，國民黨籍的前高雄市副市長李四川，在蔣萬安勸進下，終於點頭同意入府。對李四川將再度回到北市服務，黨內人士表達國民黨樂觀其成態度，顯見李四川在藍營聲望與執政底蘊，早已受到各界肯定，更是未來蔣市府在處理市政難題的「潤滑劑」。

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人稱「川伯」、今年64歲的李四川出生於屏東縣，自台北科技大學電機系碩士畢業後，曾擔任北市府新建工程處處長、工務局衛生下水道工程處處長，及台北縣副縣長、新北市副市長、行政院秘書長、國民黨秘書長和高雄市副市長。不但在國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜主政期間擔綱副手角色，如今再被蔣萬安邀請出任台北市副市長，有望達成任新北市、高雄市及台北市三都副市長輝煌紀錄。

▲高雄市長韓國瑜、副市長李四川。( 圖 / 翻攝韓國瑜臉書 )
▲4年前挾帶高人氣翻轉高雄的韓國瑜，主政高雄市政府期間，李四川便是團隊要角之一。( 圖 / 翻攝韓國瑜臉書 )
李四川政治經歷豐厚、工程專業備受黨內外肯定，近期最亮眼施政表現，莫過於任高雄市副市長期間「路平、燈亮、水溝清」政績，讓高雄人皆記憶猶新。不過，隨韓國瑜遭罷免黯然下台，李四川也離開高雄，並在2021年受邀進入宏國關係企業擔任執行長，一度遠離政壇。

黨政人士透露，李四川在黨內外不僅人緣俱佳、處事圓融，過往在政策推動層面，尤其工程專業更是有條有理，受到外界好評，為不可多得的優秀人才；黨政人士更直言李四川進入蔣市府再度擔綱副手，不只能扮演「潤滑劑」角色助朝野順暢溝通，國民黨也保持樂觀其成態度。

另外，今年九合一大選，據悉朱立倫曾多次勸進在地方頗具聲望的李四川出征高雄市長，就連高雄市議會國民黨團總召童燕珍也特別北上相勸，但李四川依舊未點頭同意出征。雖已無黨職與公職身分，李四川競選期間仍充當「啦啦隊」，替黨籍縣市長候選人及市議員候選人輔選拉抬，其中就包含蔣萬安。

回顧蔣萬安與李四川的好交情，早在2016年立委選舉時就已結下。當時蔣萬安鎖定台北市第3選區立委，黨內初選挑戰時任立委羅淑蕾，蔣在第一階段僅輸羅4%，第二階段則大勝羅11%；然而，羅因不滿第一階段初選，兩者差距未達5%，無法直接獲得提名規定，進而導致落敗，因此向黨內陳情反彈，時任國民黨秘書長的李四川則堅決表達遵守規則態度，不為所動助蔣勝選。

▲（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲蔣萬安競選2022台北市長期間，李四川多次現身相挺，就連下著大雨依舊陪同車隊掃街。（圖／蔣萬安辦公室提供）
隨蔣萬安將在12月25日上任，小內閣名單陸續曝光。競選期間屢出面相挺，同時被蔣萬安視為「恩人」的李四川，就被鎖定是出任北市副市長的最佳人選。蔣萬安也在確定勝選後，屢次向李四川表達延攬之意，起初李四川則以待在北市15年，別讓市民看到一堆老面孔為由，婉拒出任邀約。不過，蔣萬安依舊堅持不斷勸進，甚至還帶著懷有身孕的太太石舫亘登門拜訪，最終才打動李四川點頭出任。

面對新的人事案，李四川一度語帶保留說「人事的事情，要由蔣萬安市長宣布比較好」。蔣萬安則是直接大讚李四川有工程專業，對台北市政熟悉，還有豐富行政經歷、精準判斷與調和能力，「是北市最需要的全方位人才」。言談間已間接證實，李四川將入府為民服務。

台北市身為首都，擁有全國最大、最廣的關注度，任何一名小內閣人選，皆會受到市民重點檢視；不只需針對專業用人唯才、以德服人，更需要得到黨中央支持，黨內人士認為，以李四川在藍營的輩分，及過往市政經歷所累計聲望和好人緣，正是藍營與蔣萬安未來面對市政難題的最佳解答之一。

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