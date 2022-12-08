人物／集滿3直轄市副市長　李四川處事圓融助蔣萬安施政

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李四川政治經歷豐厚、工程專業備受黨內外肯定，近期最亮眼施政表現，莫過於任高雄市副市長期間「路平、燈亮、水溝清」政績，讓高雄人皆記憶猶新。不過，隨韓國瑜遭罷免黯然下台，李四川也離開高雄，並在2021年受邀進入宏國關係企業擔任執行長，一度遠離政壇。
黨政人士透露，李四川在黨內外不僅人緣俱佳、處事圓融，過往在政策推動層面，尤其工程專業更是有條有理，受到外界好評，為不可多得的優秀人才；黨政人士更直言李四川進入蔣市府再度擔綱副手，不只能扮演「潤滑劑」角色助朝野順暢溝通，國民黨也保持樂觀其成態度。
另外，今年九合一大選，據悉朱立倫曾多次勸進在地方頗具聲望的李四川出征高雄市長，就連高雄市議會國民黨團總召童燕珍也特別北上相勸，但李四川依舊未點頭同意出征。雖已無黨職與公職身分，李四川競選期間仍充當「啦啦隊」，替黨籍縣市長候選人及市議員候選人輔選拉抬，其中就包含蔣萬安。
回顧蔣萬安與李四川的好交情，早在2016年立委選舉時就已結下。當時蔣萬安鎖定台北市第3選區立委，黨內初選挑戰時任立委羅淑蕾，蔣在第一階段僅輸羅4%，第二階段則大勝羅11%；然而，羅因不滿第一階段初選，兩者差距未達5%，無法直接獲得提名規定，進而導致落敗，因此向黨內陳情反彈，時任國民黨秘書長的李四川則堅決表達遵守規則態度，不為所動助蔣勝選。
隨蔣萬安將在12月25日上任，小內閣名單陸續曝光。競選期間屢出面相挺，同時被蔣萬安視為「恩人」的李四川，就被鎖定是出任北市副市長的最佳人選。蔣萬安也在確定勝選後，屢次向李四川表達延攬之意，起初李四川則以待在北市15年，別讓市民看到一堆老面孔為由，婉拒出任邀約。不過，蔣萬安依舊堅持不斷勸進，甚至還帶著懷有身孕的太太石舫亘登門拜訪，最終才打動李四川點頭出任。
面對新的人事案，李四川一度語帶保留說「人事的事情，要由蔣萬安市長宣布比較好」。蔣萬安則是直接大讚李四川有工程專業，對台北市政熟悉，還有豐富行政經歷、精準判斷與調和能力，「是北市最需要的全方位人才」。言談間已間接證實，李四川將入府為民服務。
台北市身為首都，擁有全國最大、最廣的關注度，任何一名小內閣人選，皆會受到市民重點檢視；不只需針對專業用人唯才、以德服人，更需要得到黨中央支持，黨內人士認為，以李四川在藍營的輩分，及過往市政經歷所累計聲望和好人緣，正是藍營與蔣萬安未來面對市政難題的最佳解答之一。