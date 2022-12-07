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都是為了選舉？中市議員驚爆社會局長暗示小桃子父母施虐

▲講到女兒過世前慘狀，小桃子媽媽忍不住傷心哭泣，林祈烽拍肩安慰她。（圖／記者顏幸如攝，2022.12.07）
▲講到女兒過世前慘狀，小桃子媽媽忍不住傷心哭泣，林祈烽拍肩安慰她。（圖／記者顏幸如攝，2022.12.07）

記者顏幸如／台中報導

台中1歲女嬰「小桃子」疑遭保母虐待，搶救24天仍不治。揭發此事的台中市議員林祈烽今驚爆，事件發生之初，社會局長彭懷真暗示他「家長可能有問題」，最後靠檢警還原被消除的監視器畫面，才將涉案保母收押。他認為社會局有足夠經驗判斷誰才是施虐者，卻不想在市長選舉前新增虐嬰案例，才極力包庇施虐保母，呼籲監察院主動調查。社會局則回應，第一時間無法直接認定施虐者，所以積極調查、轉介複判傷勢。

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台中市清水區一歲女嬰「小桃子」，上月疑被蔡姓保母凌虐重傷，昏迷插管搶救24天後，本月3日拔管離世。蔡姓保母堅稱未發現孩子有異狀，事後卻清除對外的監視器畫面，警方還原後發現蔡姓保母曾自行外出，把「小桃子」留在家中，檢方認為她事後試圖掩飾過錯，上月24日依《重傷害致死罪》將她聲押獲准。

▲小桃子媽媽分享女兒短暫的成長過程，請大家祝福她「跟著佛祖去修行」。（圖／小桃子媽媽提供，2022.12.07）
▲小桃子媽媽分享女兒短暫的成長過程，請大家祝福她「跟著佛祖去修行」。（圖／小桃子媽媽提供，2022.12.07）
台中地檢署昨解剖「小桃子」，小桃子媽媽今（7日）在林祈烽陪同下受訪。她哭著說，女兒住院時已開了二次刀，昨天解剖時從頭蓋骨開顱、前胸開到下腹，「我的心很痛！希望保母關越久越好，別再有下一個小朋友被犧牲掉。」

小桃子媽媽說，11月初女兒剛住院時，她與家人四處求助，卻始終得不到真相，社會局只會官腔回答「有在處理、有在調查」等，一直到林祈烽陪她開記者會，社會局才給了「保母指這個小孩不好顧」的答案，卻與平常保母對她說「孩子很乖很好帶」的說法兜不起來。

▲小桃子媽媽在臉書感嘆市府與社會局對家長的「關懷方式」，就是官腔回答。（圖／小桃子媽媽提供，2022.12.07）
▲小桃子媽媽在臉書感嘆市府與社會局對家長的「關懷方式」，就是官腔回答。（圖／小桃子媽媽提供，2022.12.07）
林祈烽說，除了還原外出影像，小桃子身上的新舊傷，也說明保母可能慣性施虐。11月初他接到立委張廖萬堅轉來此案，馬上聯繫社會局，但「從局長彭懷真到基層都不斷暗示我，家長很有問題，請我小心處理這個案件。」他認為社會局有足夠經驗判斷誰是施虐者，卻為了不想在選戰敏感時刻讓台中市再增加一起虐嬰案例，居然包庇這名保母，「人命跟選舉比起來，孰重孰輕？這種行為我們一定要追究到底！」

他向台中市長盧秀燕喊話：「當台中市的嬰兒受虐、家長無助時，媽媽市長妳在哪裡？事發後社會局還放任保母繼續帶其他嬰兒！如果有第二名受害者，盧市長承擔得了、有辦法負責嗎？」

▲台中市政府給海線托育人員的「面對危機事件處理流程」，竟有一項是「婉拒媒體採訪」。（圖／小桃子媽媽提供，2022.12.07）
▲台中市政府給海線（第4區）托育人員的「面對危機事件處理流程」，竟有一項是「婉拒媒體採訪」。（圖／小桃子媽媽提供，2022.12.07）
小桃子媽媽出示一份「台中市第四區居家托育人員面對危機事件處理流程」，第6點竟是「婉拒媒體採訪」「保持低調、保密不洩漏」。林祈烽痛批，就是因主管機關怠惰不作為，台中市虐嬰、虐童案才會層出不窮。家長求助無門時，社會局顢頇消極，只忙著對外強調已主動積極協助，就是想大事化小、小事化無。他說，若沒有媒體協助，小桃子將永遠沈冤難雪。

社會局則以新聞稿回應，強調勿枉勿縱，兒虐零容忍，是台中市政府一向堅定的立場，小桃子的離去令人悲傷，社工持續關懷陪伴家屬，提供心理支持等協助。該案發生之初因案件正在調查中，無法禁止保母收托，但保母被收押後，已廢止保母登記證。

至於懷疑家長施虐部份，社會局表示醫療端評估的事發時間點，涵蓋父母跟保母照顧期間，無法直接認定施虐者，所以積極轉介兒少醫療整合服務中心複判傷勢，連同行政調查資料主動送交地檢署持續偵辦，以利更完整還原真相。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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