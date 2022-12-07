封控收緊鬆綁不一！中國地方各自為政　網友譏：一國多制

蒙古首都「數千人上街」反貪示威！總理親上火線回應訴求

▲蒙古民眾不畏攝氏零下21度的寒冷，齊聚在中央政府所在廣場進行大規模示威抗議，要求當局徹查莫名消失的650萬噸煤炭與政府官員貪腐情事。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒙古民眾不畏攝氏零下21度的寒冷，齊聚在中央政府所在廣場進行大規模示威抗議，要求當局徹查莫名消失的650萬噸煤炭與政府官員貪腐情事。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

蒙古價值18億美元的煤炭不翼而飛，深受官員貪腐、通膨飆漲與經濟衰弱影響的民眾自2日開始起在首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）示威，直到數千人在5日齊聚中央政府所在地「國家宮」蘇赫巴托廣場，整起示威升級為大規模抗議，蒙古總理才現身回應抗議訴求。

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儘管現在蒙古平均氣溫只有攝氏零下20度，但仍有超過千人不畏風寒聚集在蘇赫巴托廣場（Sukhbaatar Square），他們抗議政府官員與煤炭產業涉嫌貪腐，導致高達650萬噸煤炭竟「離奇失蹤」，要求政府公布正在接受調查的官員名單，同時呼籲當局解決失控的通貨膨脹問題、解散國會。

▲蒙古民眾不畏攝氏零下21度的寒冷，齊聚在中央政府所在廣場進行大規模示威抗議，要求當局徹查莫名消失的650萬噸煤炭與政府官員貪腐情事。（圖／美聯社／達志影像）
▲以年輕人為主的抗議者上街表達對官員貪污、經濟乏弱、通膨高漲的不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒙古民眾不畏攝氏零下21度的寒冷，齊聚在中央政府所在廣場進行大規模示威抗議，要求當局徹查莫名消失的650萬噸煤炭與政府官員貪腐情事。（圖／美聯社／達志影像）
▲示威抗議在經過周末後升級至數千人聚集，警方守在中央政府行政大樓「國家宮」前。（圖／美聯社／達志影像）
在以年輕人為主的抗議群眾包圍下，蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）終於現身表示會盡速調查真相，總理提到將會針對涉案人士的相關責任與展開司法起訴，但無法公布仍在接受調查的官員名單，公眾須待執法機關公布才會知道；他也承諾為了避免類似情況重演，國會將會在未來數週內緊急通過《礦產品交易法》。

示威導火線在於一筆價值新台幣550億元、原定要出口至中國的650萬噸煤炭不翼而飛，包括國營企業「額爾德尼斯-塔旺陶勒蓋煤礦公司」（Erdenes Tavan）主席在內，30多名官員已受到調查。

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