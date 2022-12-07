蒙古首都「數千人上街」反貪示威！總理親上火線回應訴求
蒙古價值18億美元的煤炭不翼而飛，深受官員貪腐、通膨飆漲與經濟衰弱影響的民眾自2日開始起在首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）示威，直到數千人在5日齊聚中央政府所在地「國家宮」蘇赫巴托廣場，整起示威升級為大規模抗議，蒙古總理才現身回應抗議訴求。
國際中心楊智傑／綜合報導
儘管現在蒙古平均氣溫只有攝氏零下20度，但仍有超過千人不畏風寒聚集在蘇赫巴托廣場（Sukhbaatar Square），他們抗議政府官員與煤炭產業涉嫌貪腐，導致高達650萬噸煤炭竟「離奇失蹤」，要求政府公布正在接受調查的官員名單，同時呼籲當局解決失控的通貨膨脹問題、解散國會。
在以年輕人為主的抗議群眾包圍下，蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）終於現身表示會盡速調查真相，總理提到將會針對涉案人士的相關責任與展開司法起訴，但無法公布仍在接受調查的官員名單，公眾須待執法機關公布才會知道；他也承諾為了避免類似情況重演，國會將會在未來數週內緊急通過《礦產品交易法》。
示威導火線在於一筆價值新台幣550億元、原定要出口至中國的650萬噸煤炭不翼而飛，包括國營企業「額爾德尼斯-塔旺陶勒蓋煤礦公司」（Erdenes Tavan）主席在內，30多名官員已受到調查。