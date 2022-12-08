房市／預售屋不動產說明書有眉角！信義房屋：勿遺漏細節
多數消費者都知道，經由仲介買賣成屋必備一份「不動產說明書」，既是確保買方能清楚掌握房屋資訊，也能降低買賣雙方日後衍生交易糾紛的風險；但你知道嗎？透過仲介買賣預售物件，也需提供不動產說明書！而有別於坊間房仲業者製作的預售屋不動產說明書多半較為簡略，信義房屋以高規格替預售物件製作不動產說明書，由專人詳閱整本預售屋買賣契約，並主動比對政府資料庫、建照等，「幫消費者抓重點」、找出容易遺漏的細節，載明於不動產說明書中。
生活消費中心/綜合報導
信義房屋鑑價部指出，許多坊間房仲業者若接到預售案件，通常都是用合約書部分頁面的概略資訊製作不動產說明書，例如物件的案名、地點、預計完工日期等。信義房屋卻都請賣方提供完整的整本合約書，由專人詳閱後，把應記載事項重點抓出來，包括建商有無提供履約保證機制、約定使用的建材規劃、稅費如何支付、交屋期限為何等，讓消費者清楚掌握預售屋資訊，也不必擔心看不懂合約文字，平白導致權益受損。
其次，信義房屋鑑價部也會比對合約及建照、政府網站資料庫等，將重要資訊列於不動產說明書內。舉例來說，建商若有在社區內規劃「開放空間」換取容積獎勵，信義房屋的不動產說明書會特別註明，避免消費者入住後才發現，部分公設必須要對社區外的民眾開放；又如建商有無二次施工、有無坐落於地質敏感區等，也都能透過比對建照或政府資訊系統來判斷。
購買預售屋，最擔心「想像跟現實有落差」，信義房屋鑑價部指出，透過不動產說明書盡量將合約中的細節都抓出來，能盡量降低消費者「期待落空」卻又無法主張自身權益的風險；此外，很多將預售物件拿出來轉售的屋主，本身向建商購屋時，也未必對合約內容、預售案細節相當了解，透過信義房屋製作一本完整、清楚的不動產說明書，也能有效降低買賣雙方日後產生糾紛的可能性。
早在內政部首次公布不動產經紀業管理條例之前，信義房屋就引領業界，率先於民國78年推行「不動產說明書」，秉持同樣精神，信義房屋針對預售物件，也同樣製作高於規格的不動產說明書，希望提供給買賣雙方最安全放心的交易流程，使消費者權益受到最大保障。