名家論壇》盧燕俐／三招買台股基金賺贏大盤

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這也就是我常倡導的觀念，「真不知如何選股，就以市值型ETF，像是0050與006208為核心資產，但若想獲得超額利潤，還是必須透過主動型的台股基金，率先卡位黑馬股，賺贏大盤和ETF！」
儘管市場上不少分析師依舊偏空思考，但我認為，半導體產業應用多元，車用需求龐大，產業復甦力道應比預期還快，加上美國租金逐漸從高點滑落，根據Apartment List最新報告，美國租金指數已連續三個月下滑，預估通膨將持續有感降溫，有助聯準會放緩升息。
還有，最重要的，歷年台股12月最會漲，農曆年前又有做夢題材，儘管台股目前萬五還沒站穩，但實在不宜過於偏空思考。此時，挑選和操作台股基金，建議三招來應對，應能加大獲利。
第一招：選半導體為重的基金
台灣的半導體實力有目共睹，許多半導體股，特別是上游的IC設計和載板，都跌出漂亮的便宜價。建議未來科技基金仍是持有重點，尤其長期口碑佳的，更值得持續定期定額扣款，並搭配單筆加碼。
須留意的是，同樣是科技基金，有的前十大持股，還驚見幾檔傳產或金融股，導致績效遠遠落後同類型；有的則是重壓跌深中小型股，使得成績又名列前茅。追蹤基金月報，了解投研團隊的持股變化，仍是必做功課。
第二招：每月加大扣款金額
熟知基金理財的人，一定理解「微笑曲線」創造財富的效果。我個人認為，台股目前的指數位置，正處於「微笑曲線」的右下側，而非左下側，已正式脫離底部區，未來幾年，隨著新科技的運用和發展，指數還有機會步步走高。
因此，想加大獲利，不妨把每月扣款金額，進一步拉升，例如從每月扣款5千元，視經濟能力，拉高到8000元甚至萬元，累積更多單位數，等另一波多頭再起，就能嚐到更甜美的利潤。
第三招：用夏普值選犀利基金
「夏普值」是我很喜歡用的指標，用白話文來解釋，就是「以越低的波動度，來追求越高的報酬」，理論上，基金的夏普值越高越好，但實務上，歷經今年前三季空頭，多數台股基金的夏普值也很淒慘，淪為負數，建議可把時間拉長到五年來觀察，會比較公正客觀。
依我的心得，以目前盤勢，台股基金的夏普值若能落在0.4以上，幾乎都是長線績優生，績效也能打敗大盤甚多，無論是想賺取波段行情，或累積子女教育金與退休金，應都是不錯的標的。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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