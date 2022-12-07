超大卵巢惡性腫瘤重達18公斤！　與直腸、膀胱全黏一起

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從照片中可見，患者的腹部腫脹程度宛如氣球膨脹快要撐破！李浩偉嚇了一大跳，「真的太能忍了！」趕緊進行傳統開腹剖腹探查手術，將卵巢腫瘤整個切除，包括1760公克的腫瘤與16550ml的腫瘤內液體，總共重達18310gm，約18公斤。
李浩偉切開病患腫瘤後，研判應該是惡性腫瘤，因此進行全套婦癌腫瘤減積手術，切除雙側卵巢輸卵管、大網膜、骨盆腔淋巴結、副主動脈淋巴結。且該病患年輕時已切除子宮，「腹腔內果不其然有沾黏！卵巢跟直腸、膀胱黏在一起」李浩偉最後劃開後腹腔找到血管、輸尿管、直腸邊緣，再倒回去削掉卵巢跟腸子沾黏的邊界，才大功大成。
為何該病患會「忍」到腫瘤腫脹成18公斤才就診？李浩偉坦言，其實該病患有發現自己肚子脹大，但卵巢癌沒有明確症狀，是婦科癌症的沈默殺手，等到腫瘤大到壓迫其他器官，開始喘不過氣、吃不下、大小便困難，才肯就醫。
至於腹腔內沾黏是否會加重病情？李浩偉回應，沒有症狀是不必擔心的。只是再次進行手術會有困難。而許多民眾擔心，切除許多器官後腹腔是否會空掉？他說明，腹腔就是一個空腔，切除器官後，剩餘器官如腸子會補過去。
年輕女孩到老年婦女 都可能發生卵巢腫瘤卵巢瘤是婦科常見的疾病之一，良性腫瘤包括水瘤、子宮內膜異位瘤（巧克力囊腫）、漿液性囊狀腺瘤、黏液性囊狀腺瘤、纖維瘤、畸胎瘤、子宮內膜狀囊狀腺瘤等，好發在育齡層的女性；惡性腫瘤亦即卵巢癌，停經後的卵巢瘤約有45%的機率會是惡性。
卵巢瘤常見症狀為下腹不適、下腹痛、有腫塊、胃腸不適、月經失調、頻尿等。由於大多都是非特異性的症狀，因此容易被忽略。不過，卵巢瘤並非中老年婦女的專利，子宮內的女胎兒都可能長出卵巢腫瘤，因此民眾若有上述症狀務必及早就醫。好在良性卵巢囊腫並非致命疾病，單側的卵巢手術或切除仍能保有生育能力，卵巢癌若能及早治療，也有高達95%的存活率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56018
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