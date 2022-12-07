遠東科大義賣活動 募善款32萬捐慈善團體

年終歲末「番茄首賣送愛」活動今(7)在台南新市區遠東科技大學熱鬧登場，遠東科大校長王榮聖、南科管理局副局長鄭秀絨、南科公會處長郭春暉、台南國際同濟會會長王志庸等一同參與義賣活動，今日義賣所得超過32萬元，將全數捐贈給慈善團體。
記者林怡孜/台南報導
校長王榮聖表示，幸福番茄義賣，已走過十三個年頭，每年都會透過義賣活動，將所得全數捐給慈善團體，扶助弱勢家庭。今年義賣邀請學校教師及企業人士參與，義賣產品除了番茄，還有純百花蜜、阿里山苦茶油、火龍果等，所得全數將捐給台南家扶、美善社會慈善基金會及創世基金會。
通識教育中心主任詹添印指出，每年的「番茄首賣送愛」活動，是為了減輕弱勢學生家庭的負擔，同時鼓勵服務學習精神，將販賣所得提供弱勢學生做為工讀的獎助學金，再延伸到校外弱勢家庭。看到美善社會慈善基金會神父吳道遠幫助弱勢的精神令人敬佩，現在已七十幾歲，四十多年的青春歲月都奉獻給了台灣，為台灣照顧許許多多不一樣的弱智孩子，無怨無悔，這也是遠東的愛能夠延續的動力。
今年校友楊士賢也特別返回母校支持這場活動，他表示求學期間因家裡收入不多，不想增加父母的負擔，發現學校有獎助學金可以申請，學校這樣的制度，可以專心讀書，也發現農場的工作是很有趣的。