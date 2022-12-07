華醫大與9家醫療機構簽署建置大健康產業學院合作備忘錄

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結盟合作建置備忘錄簽署儀式於上午10時在中華醫大舉行，由中華醫大校長孫逸民帶領全體一級主管與合作機構共同完成，參與中華醫大簽署結盟合作的醫療機構涵蓋嘉義、台南和高雄地區，有永康奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、大林慈濟醫院、高雄榮民總醫院台南分院、秀傳醫療社團法人經營台南市立醫院、中國醫藥大學興建經營台南市立安南醫院、社團法人阮綜合醫院、Abc牙醫聯盟等9大醫院機構。
中華醫大校長孫逸民表示，打造接軌全球的生物及醫療科技產業是國家六大核心戰略產業之一，科技部在2030科技願景六大主軸中也提出「深化生技醫療產業與精準醫療」，顯見大健康產業是未來國家重要的發展方向。看準健康產業先及配合國家人才培育，中華醫大已完成橫向連結5所大學、1個醫學中心、9個地區醫療院所，成立大健康學院（Huge-Health College，簡稱H2-College），期透過跨界跨領域的合作交流，大學和企業攜手善盡社會責任（USR＋CSR），落實區域健康照護。
永康奇美醫學中心院長林宏榮等與會代表對中華醫大提出的大健康產業學院構想相當認同及支持，表示中華醫大創立已54年，是醫護健康照顧領域的科技大學，建構相關產業鏈結發揮學校醫護健康人才培育特色，期許未來在產業端和學術端的交流合作下，無論是實務授課、教師和學生實務增能、雙方資源互享及學生實習和就業，都能看見具體成效，一起落實區域健康照護的社會責任。
簽約儀式完成後，各醫療機構代表在校長孫逸民和各院系主管陪同下，前往參觀中華醫大精準醫學分子醫學檢測中心、視覺醫學實驗中心以及誠品化的先進圖書館設備，雙方共許此次的產學合作能及早開花結果。