無印良品進駐苗栗！尚順門市開幕9折 滿額送布製購物袋
無印良品苗栗首間門市正式開幕，攜手尚順購物中心，打造近500坪的購物空間，完成MUJI無印良品全台總計58間門市的總數。尚順門市除了提供豐富的男女童裝，更備齊各式美妝保養品、家用品、旅用及文具用品等，還引進「良品市場」、「MUJI Pocket」咖啡機與「補水站」服務，考量到苗栗較少大型書店進駐，特別推薦近2000冊生活選書。同時，誠品生活也回歸台北東區地下街，以知識與生活為靈感的誠品生活捷運敦化店更集結各式生活選物店，並且提供詩集、散文、大人繪本及工具書等方便通勤族閱讀的主題選書，打造城市中的知識匯點。
記者鍾怡婷/綜合報導
無印良品尚順門市有攜手在地農會，領先全台推出黑糖紅棗水、金桔醬、切片福菜及桂花啤酒等食農商品的「良品市場」，未來也會開發更多屬於苗栗在地的優質農產物。在近15坪的「Open MUJI」空間內，規劃一處可以讓顧客休憩，同時也會不定期舉辦講座與手作活動的場域。一旁設置「苗栗to Go」地圖牆面，邀請大家推薦頭份附近的景點與活動，讓更多顧客到訪門市時，認識苗栗的風俗人文與活動。
由於鄰近尚順育樂世界，MUJI無印良品考量家庭客層的需求，特別規劃10坪的「木育廣場」，除了提供木製玩具外，也放置各式童書繪本。門市也提供「交換繪本」服務，小朋友將家中舊繪本捐出，每提供兩本可換得一本現場繪本；以及設置丹寧衣物、玻璃再生箱與食物共享區，實踐循環經濟的同時，也與民眾共同實踐惜物愛物的善意。
為了歡慶開幕，即日起至12/13，凡苗栗住民或持MUJI passport手機APP消費，即享9折優惠。同期間，單筆消費滿666元，再贈獨家布製購物袋一個。12/14起至12/25單筆消費1000元現抵100元。
此外，誠品生活正式進駐東區地下街第七廣場，擁300坪大空間的「誠品生活捷運敦化店」已於12/3開始試營運，集結潮流、品味、饗食三大主題品牌廊道，以列車窗景設計推「通勤閱讀書單」。誠品看準忠孝敦化站進出站人次較去年同期成長13%，周圍商圈快時尚旗艦店、百貨飯店林立帶動地下街龐大通勤人潮，因此選擇進駐敦化捷運站，打造誠品第三個捷運地下街店。