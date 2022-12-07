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台南產業投資標的供需媒合平台 公私協力促進產業活絡

▲台南經發局為振興產業發展，吸引國內外廠商進駐、鼓勵台商回流投資台南，協助媒合產業用地、廠房供需機制（圖／記者林怡孜攝，2022,12,07）
▲台南經發局為振興產業發展，吸引國內外廠商進駐、鼓勵台商回流投資台南，協助媒合產業用地、廠房供需機制（圖／記者林怡孜攝，2022,12,07）

記者林怡孜/台南報導

台南市政府經濟發展局委由中華民國不動產經紀人聯合總會規劃執行，於111年8月底建置「產業投資標的供需媒合平台」系統，目前共計有94件閒置土地及廠房租售的供給資訊，結合民間各不動產經紀人公會團隊人力，透過公私協力方式協助供需媒合服務，吸引廠商進駐台南根留台南，並促進轄區未強化土地有效釋出及活化利用。

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經濟發展局局長陳凱凌表示，透過聯合總會鏈結台南市各不動產相關產業公、協、職業工會等民間團體人力，一起擴大對廠商用地需求服務，藉由公開之供需媒合平台系統，作為產業用地供需的實體交流平台，讓各工業區未強化用地的供給能夠與投資廠商需求對接，有效降低投資廠商尋地時間與成本，吸引廠商快速投資進駐、創造台南產業發展。


透過委由中華民國不動產經紀人聯合總會規劃執行，建置「產業投資標的供需媒合平台」，提供大台南工業用地供給與需求資訊，讓南市府促進產業發展、企業加速落地、閒置地主共創三贏的目標。


中華民國不動產經紀人聯合總會理事長謝宗諺指出，媒合平台成立至今計有94件閒置土地及廠房租售的供給資訊，希望可以透過媒合平台有效對接，降低廠商尋地成本，促進土地媒合機會，帶動創新產業發展，快速於台南深耕發展。另外清查閒置產業用地完成112筆土地，清查面積約107,772坪，土地所有權人願意配合提供媒合有31筆，媒合土地面積約36,633坪，媒合廠房基地面積約23,524坪、建物面積約7,717坪。


台南市直轄市不動產代銷公會理事長張文龍表示，台南市擁有南科及各大傳統與新興工業區發展帶動，產業經濟發展旺盛，透過產業用地供需媒合平台，能多元結合民間資源，更精準協助台商與國際企業，媒合產業開發對工業地產的供給和需求，有利吸引國內外廠商前進台南投資，同時也為不動產業者提供更多物件媒合機會，互利互惠，再造台南產業經濟榮景。


中華民國不動產經紀人聯合總會將持續提供服務，相關物件需求查詢、物件租售查詢、物件需求登錄、物件租售登錄及加入會員等功能，歡迎多加利用與參與。

▲台南經發局為振興產業發展，吸引國內外廠商進駐、鼓勵台商回流投資台南，協助媒合產業用地、廠房供需機制（圖／記者林怡孜攝，2022,12,07）
▲台南經發局為振興產業發展，吸引國內外廠商進駐、鼓勵台商回流投資台南，協助媒合產業用地、廠房供需機制（圖／記者林怡孜攝，2022,12,07）

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