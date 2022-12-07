台南產業投資標的供需媒合平台 公私協力促進產業活絡

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經濟發展局局長陳凱凌表示，透過聯合總會鏈結台南市各不動產相關產業公、協、職業工會等民間團體人力，一起擴大對廠商用地需求服務，藉由公開之供需媒合平台系統，作為產業用地供需的實體交流平台，讓各工業區未強化用地的供給能夠與投資廠商需求對接，有效降低投資廠商尋地時間與成本，吸引廠商快速投資進駐、創造台南產業發展。
透過委由中華民國不動產經紀人聯合總會規劃執行，建置「產業投資標的供需媒合平台」，提供大台南工業用地供給與需求資訊，讓南市府促進產業發展、企業加速落地、閒置地主共創三贏的目標。
中華民國不動產經紀人聯合總會理事長謝宗諺指出，媒合平台成立至今計有94件閒置土地及廠房租售的供給資訊，希望可以透過媒合平台有效對接，降低廠商尋地成本，促進土地媒合機會，帶動創新產業發展，快速於台南深耕發展。另外清查閒置產業用地完成112筆土地，清查面積約107,772坪，土地所有權人願意配合提供媒合有31筆，媒合土地面積約36,633坪，媒合廠房基地面積約23,524坪、建物面積約7,717坪。
台南市直轄市不動產代銷公會理事長張文龍表示，台南市擁有南科及各大傳統與新興工業區發展帶動，產業經濟發展旺盛，透過產業用地供需媒合平台，能多元結合民間資源，更精準協助台商與國際企業，媒合產業開發對工業地產的供給和需求，有利吸引國內外廠商前進台南投資，同時也為不動產業者提供更多物件媒合機會，互利互惠，再造台南產業經濟榮景。
中華民國不動產經紀人聯合總會將持續提供服務，相關物件需求查詢、物件租售查詢、物件需求登錄、物件租售登錄及加入會員等功能，歡迎多加利用與參與。