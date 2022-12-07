聘僱中高齡勞工 永芳鐵鍊獲勞動部肯定

永芳鐵鍊為專業鐵鍊製造廠，近年來受到勞動力短缺影響、人才斷層危機，公司聘用中高齡及高齡者有64人，佔公司總人數近6成，並打造友善熟齡場域，獲頒勞動部促進中高齡者及高齡者就業績優獎。
記者張振興/台南報導
永芳鐵鍊總經理楊明興表示，員工付出，我們就要好好照顧，不僅提供工作機會，更提供各項中高齡友善措施，除近年斥資千萬元引進降噪/降粉塵設備、天車、半自動倉儲設備外，亦導入職務再設計方案，添購省力裝置與輔具，積極改善工作環境，要減輕中高齡員工的體力負荷。此外，公司也貼心為中高齡員工強化廠區照明，提供職醫職護進廠關懷服務，每兩年更有免費健檢，同時依員工需求進行職務調整或給予彈性工時，楊明興強調，「讓員工能安心工作是老闆的責任」。
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，好人才不分年齡，永芳鐵鍊打破職場年齡限制，樹立友善職場新典範，堪稱幸福企業，非常值得其他企業學習。劉邦棟鼓勵企業可多聘僱中高齡勞工，並運用「職務再設計」方案排除中高齡員工因老化過程造成的工作障礙或不順暢，這些友善措施不僅能幫助中高齡員工，也能有效凝聚員工向心力及降低員工離職率，創造勞資雙贏。
勞動部目前推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，鼓勵企業可事先提出申請留住高齡勞工，若僱用期間薪資不低於原薪資，並持續僱用達6個月以上，最高將有25萬8,000元的補助。