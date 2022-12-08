LINE貼圖回顧這裡查！秒看2022你最常發的貼圖：有夠驚喜
在結束2022年之前，許多數位服務相繼推出年度回顧功能，像是KKBOX、Spotify都能回首今年累積收聽時數、最常聽了哪些歌曲，也是回憶自己這一年來經歷的一種趣味方式。LINE今年特地推出「2022我的貼圖回顧」，統計這一年來個人最愛的畫家、最常發送的前3名貼圖，以及總共傳送了幾張貼圖，結果讓人充滿驚喜。
記者黃韻文/綜合報導
LINE自即日起至12月16日期間，推出「2022我的貼圖回顧」，在活動頁面登入後，就能秒查2022年貼圖回顧結果。統計期間是2021年11月30日至2022年11月30日，除了可分析出自己最偏愛購買的畫家之外，最有趣的是可得知這一年來最常使用的3張貼圖，以及統計期間總共傳送了幾張貼圖。
不只LINE有貼圖回顧，音樂串流平台幾乎都提供年度回顧功能，並能透過限動和好友分享結果。繼蘋果開放使用者檢視個人音樂聆聽喜好後，Google也可查詢YouTube Music的個人收聽年度回顧，檢視最常播放的藝人、歌曲及MV等。
📌LINE貼圖回顧活動頁面（點此）
📌KKBOX聆聽回顧（點此）
📌Spotify個人年度回顧查詢（點此）
📌Apple Music聆聽統計回顧（點此）
📌YouTube Music：開啟App於首頁右上角點選個人檔案圖示，選擇「你的Recap」。