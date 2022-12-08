迎大雪節氣！4生肖有狀況　命理師：多吃「這物」可開運

LINE貼圖回顧這裡查！秒看2022你最常發的貼圖：有夠驚喜

▲2022年LINE貼圖回顧開放了！一鍵快查今年個人最常用的前3張貼圖，還能統計總傳送次數。(圖／記者周淑萍攝)
▲2022年LINE貼圖回顧開放了！一鍵快查今年個人最常用的前3張貼圖，還能統計總傳送次數。(圖／記者周淑萍攝)

記者黃韻文/綜合報導

在結束2022年之前，許多數位服務相繼推出年度回顧功能，像是KKBOX、Spotify都能回首今年累積收聽時數、最常聽了哪些歌曲，也是回憶自己這一年來經歷的一種趣味方式。LINE今年特地推出「2022我的貼圖回顧」，統計這一年來個人最愛的畫家、最常發送的前3名貼圖，以及總共傳送了幾張貼圖，結果讓人充滿驚喜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE自即日起至12月16日期間，推出「2022我的貼圖回顧」，在活動頁面登入後，就能秒查2022年貼圖回顧結果。統計期間是2021年11月30日至2022年11月30日，除了可分析出自己最偏愛購買的畫家之外，最有趣的是可得知這一年來最常使用的3張貼圖，以及統計期間總共傳送了幾張貼圖。

▲LINE貼圖回顧。（圖／取自LINE）
▲LINE開放2022貼圖回顧功能，可秒查今年最常發送的貼圖前3名，以及總共傳送張數。（圖／取自LINE）
不只LINE有貼圖回顧，音樂串流平台幾乎都提供年度回顧功能，並能透過限動和好友分享結果。繼蘋果開放使用者檢視個人音樂聆聽喜好後，Google也可查詢YouTube Music的個人收聽年度回顧，檢視最常播放的藝人、歌曲及MV等。

📌LINE貼圖回顧活動頁面（點此）
📌KKBOX聆聽回顧（點此）
📌Spotify個人年度回顧查詢（點此）
📌Apple Music聆聽統計回顧（點此）
📌YouTube Music：開啟App於首頁右上角點選個人檔案圖示，選擇「你的Recap」。

LINE免費貼圖9組！聖誕洗頻必備：「心臟爆擊、5星好評」

今天開搶！7-11雙12「美式45杯1212元」　全家拿鐵買6送6

快衝50嵐！買奶茶「免費送飲料提袋、環保杯」：3杯就送

全家雙12開殺！拿鐵買3送3　「特大杯美式」33元冰熱互換

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀